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القبض على 65 محتجًا من “السترات الصفراء” في باريس

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القبض على 65 محتجًا من “السترات الصفراء” في باريس

القبض على 65 محتجًا من “السترات الصفراء” في باريس
http://almnatiq.net/?p=671410

أفادت قناة “فرانس إنفو” الفرنسية، باعتقال 65 شخصًا، بمن فيهم إريك درويه أحد زعماء الاحتجاج، في باريس اليوم السبت خلال مظاهرة لأصحاب “السترات الصفراء” الأخيرة.

وقالت القناة إن المظاهرة في شارع الشانزليزيه في العاصمة الفرنسية حافظت على السلمية إلى حد كبير حيث شارك فيها نحو ألف شخص فقط، وهو عدد أقل بكثير من المشاركين في الأسابيع الماضية.

وتجمع نحو مئة شخص في ستراسبورج فوق جسر أوروبا بالقرب من الحدود الألمانية اليوم، مما تسبب في اضطراب مؤقت لحركة المرور حتى وصول قوات الأمن، حسبما أعلنت إذاعة “فرانس إنفو”.

وفي مدينة بيربينان جنوبي البلاد، توفي سائق 36 عامًا متأثرا بإصاباته بعدما صدم شاحنة كانت تشارك في الاحتجاجات مساء أمس.

وتباطأت حركة المرور على طريق سريع جنوب غربي فرنسا بالقرب من الحدود مع إسبانيا.

وكان أصحاب السترات الصفراء قد احتشدوا في الشوارع بأنحاء فرنسا منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي، حيث أغلقوا الطرق والتقاطعات . وشهدت الاحتجاجات أعمال شغب واشتباكات في وقت سابق من الشهر الجاري.

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