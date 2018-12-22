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وصول رئيس بعثة المراقبة الأممية لوقف إطلاق النار بالحديدة إلى عدن

وصول رئيس بعثة المراقبة الأممية لوقف إطلاق النار بالحديدة إلى عدن
http://almnatiq.net/?p=671416
المناطق - متابعات

وصل رئيس لجنة التنسيق والمراقبة الأممية اليوم (السبت) إلى مطار عدن باليمن.
وكانت مصادر أممية قد أعلنت أن الجنرال الهولندي باتريك كامرت سيصل إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن للقاء المسؤولين بالحكومة اليمنية حول مهمته الأممية.
وبحسب المصادر، فقد غادر الجنرال كامرت العاصمة الأردنية عمّان صباحا في وقت سابق السبت إلى عدن، ومن عدن سيتوجه مباشرة إلى صنعاء للقاء أعضاء من الميليشيات الانقلابية.
ويتجه الجنرال كامرت إلى مدينة الحديدة عن طريق البر بعد ظهر اليوم بحماية الأمم المتحدة وبتنسيق مع تحالف دعم الشرعية في اليمن لبدء مهامه الأممية في ظل اختراق الميليشيات الحوثية لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ من الدقائق الأولى لوقف إطلاق النار.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة اليمنية التزامها بتطبيق إطلاق النار، بما ينسجم مع بنود اتفاق السويد وبدعم من التحالف للوصول إلى حل سياسي وإنهاء الانقلاب.
كما أعلن التحالف أن الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار بلغت 62 خلال الـ72 ساعة الماضية، وأنها شملت الرماية بكافة أنواع الأسلحة كالهاونات، والآر بي جي، وصواريخ الكاتيوشا والصواريخ الباليستية على مناطق الدريهمي، التحيتا، الفازه، حيس، الحالي، الجبلية، الجاح، الجراحي، الحديدة، المنظر، المكمنية، قرية الصالح.

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