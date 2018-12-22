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تفاهمات أميركية – روسية «سيعمل بموجبها الجيش الروسي على لجم (حزب الله) وإيران في سوريا»

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تفاهمات أميركية – روسية «سيعمل بموجبها الجيش الروسي على لجم (حزب الله) وإيران في سوريا»

تفاهمات أميركية – روسية «سيعمل بموجبها الجيش الروسي على لجم (حزب الله) وإيران في سوريا»
http://almnatiq.net/?p=671419
المناطق - متابعات

أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه أجرى مكالمة هاتفية ثانية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الليلة الماضية، ناقشا فيها طرق مواصلة التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن إيران.
وأفادت صحيفة مقربة من نتانياهو بحصول تفاهمات أميركية – روسية «سيعمل بموجبها الجيش الروسي على لجم (حزب الله) وإيران في سوريا». كما نقلت الصحيفة عن المسؤول نفسه قوله: إنه في إطار هذه التفاهمات، «ستواصل روسيا السماح لإسرائيل بضرب أهداف تابعة لـ(حزب الله) وإيران، في سوريا، واستهداف وسائل قتالية تعتبر (كاسرة للتوازن) هناك». وإن «هذه التفاهمات، التي تمت بمعرفة وموافقة الرئيس ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين» هي التي سمحت بقرار إخراج القوات الأميركية من سوريا».
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب: إن «تصريحات نتنياهو لافتة للنظر، فهو لا يبدي تأثراً غير عادي من سحب القوات الأميركية ويحاول التقليل من شأنه»، بحيث يقول إنه (سحب مستشارين)، وإنه (لا يؤثر على إسرائيل)، مع أن الإسرائيليين عموماً يعبرون عن قلق شديد من تبعاته». ونقل على لسان أحد كبار الوزراء الإسرائيليين كان قد وصف الخطوة الأميركية، في محادثات مغلقة، بأنها «صادمة أخلاقياً وسيئة سياسياً» قوله، فإن «سحب القوات الأميركية لا يخدم مصالح إسرائيل، ويمس بالأكراد، ويعزز قوة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ويوفر لإيران محوراً لنقل الوسائل القتالية لسوريا».
وشكا هذا الوزير من أن نتنياهو لم يبلغ المجلس الوزاري الأمني المصغر أو مجلس الأمن القومي في حكومته بهذه التطورات، مع أن الأميركيين أبلغوه بقرار الانسحاب من سوريا يوم الاثنين الماضي، وأنه لم يشأ أن يبدأ وزراؤه في إطلاق التصريحات للإعلام ضد القرار أو تسريب معلومات تشوش على الإجراءات الأميركية.

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