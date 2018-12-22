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مساعد الرئيس السوداني: التظاهرات انحرفت عن مسارها ونرفض عمليات التخريب

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مساعد الرئيس السوداني: التظاهرات انحرفت عن مسارها ونرفض عمليات التخريب

مساعد الرئيس السوداني: التظاهرات انحرفت عن مسارها ونرفض عمليات التخريب
http://almnatiq.net/?p=671425
المناطق - متابعات

أعلن مساعد للرئيس السوداني عمر البشير، السبت، عن القبض على عضو مجلس تشريعي يدير خلية تحرض الشارع.

وأضاف أنه تم ضبط نظاميين (عناصر تابعة للقوات النظامية) مشاركين بالزي المدني في تظاهرات القضارف.

وأشار إلى أن التظاهرات انحرفت عن مسارها الطبيعي، مشدداً على أن السلطات السودانية ترفض التخريب.

وقال مساعد الرئيس السوداني إن تظاهرات الولايات تمت بمشاركة أشخاص من خارج الولايات.

وكانت حركة الاحتجاج على غلاء المعيشة في السودان قد امتدت، السبت، إلى عدة مدن حول البلاد.

حراك يأتي في تواصل لحركة احتجاج بدأت، الأربعاء، في مدن البلاد مع تزايد الغضب بسبب ارتفاع الأسعار ومصاعب اقتصادية أخرى، مما دفع قوات الأمن لاستخدام العنف ضد المتظاهرين، خاصة الذين تعمدوا إثارة العنف والتخريب، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى في صفوف المحتجين.

السلطات، من جانبها، أعلنت حالات الطوارئ وحظر التجول في عدة مدن، كما علقت الدراسة في عدة ولايات، ومنها الخرطوم.

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