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ضبط 3 يمنيين انتحلوا صفة رجال أمن وسلب المارة في الرياض

ضبط 3 يمنيين انتحلوا صفة رجال أمن وسلب المارة في الرياض
http://almnatiq.net/?p=671428
المناطق - متابعات

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت -بفضل من الله -عن القبض على (3) ثلاثة متهمين من الجنسية اليمنية، جميعهم في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توافر الدلائل على انتحالهم صفة رجال أمن وسلب المارة والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم عثر بحوزتهم على مبلغ مالي وعبوتان مليئتان بالخمر المصنع محلياً، وقد جرى إيقافهم وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

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