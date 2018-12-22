مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” ينتزع 26,609 ألغام حوثية

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تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” من نزع الألغام المزروعة في اليمن, خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2018م, انتزاع 64 لغمًا مضادًا للأفراد و1,430 لغمًا مضادًا للآليات و85 عبوة ناسفة و955 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه 2,534 لغمًا.

يذكر أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 26,609 لغمًا زرعتها مليشيا الحوثي المارقة, في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن, وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عددًا كبيرًا من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.