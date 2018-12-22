أمير منطقة مكة المكرمة يرعى غداً احتفاء إمارة المنطقة باليوم العالمي للغة العربية

المناطق - جدة

برعاية وحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه الامير عبدالله بن بندر ، تحتفي إمارة المنطقة غدا (الأحد) باليوم العالمي للغة العربية.

وسيشهد احتفاء الإمارة باللغة العربية الذي يقام في مقر الإمارة بجدة حضورا لمدراء القطاعات الحكومية بالمنطقة، ومشاركة واسعة للكُتاب والمثقفين والأكاديميين إلى جانب عددِ من المُهتمين باللغة العربية، كما يشارك في المناسبة نُخبة من طلاب التعليم الحائزين على جوائز محلية وعربية في مجالات اللغة العربية، إضافة إلى مشاركة المعاهد والمراكز المتخصصه مثل معهد اللغة العربيه ،وأكاديمية الشعر العربي، ومعهد الاعتدال ، وغيرهارمن المراكز والجهات.

الجدير ذكره أن تخصيص يوم للاحتفال باللغة العربية جاء بعد اقتراح قدمته المملكة العربية السعودية خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.