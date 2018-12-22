الجنادرية 33: ندوة رياضية تكشف سر تفوق كرة السلة بمنطقة المدينة المنورة

ينطلق البرنامج الثقافي لبيت منطقة المدينة المنورة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية في دروته الثالثة والثلاثين مساء غد الأحد بندوة رياضية تستعرض تاريخ الحركة الرياضية بالمنطقة، وتبحث الأسباب الرئيسية خلف تراجع الرياضة.

وتتناول الندوة التي يديرها الإعلامي الرياضي سامي بن سند المغامسي، أبرز الحلول لتطوير مستقبل الرياضات المختلفة بمنطقة المدينة المنورة. وبدوره تسلط الندوة الضوء على أسرار تفوق كرة السلة والتي كادت تكون الرياضة الشعبية الأولى بالمنطقة، بجانب الحديث عن رؤى وآمال المدنيين من مشاهدة فريقي كرة القدم بناديي أحد والأنصار معاً في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويشارك في الندوة التي ستقام في منصة المحاضرات والفعاليات الثقافية ببيت المدينة في الجنادرية كل من: عادل بن يوسف الفقي، ومحمد بن عواد فودة.