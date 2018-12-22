عبور مساعدات إغاثية تزن 44 طنًا و400 كيلو جرام من التمور مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة تستهدف محافظة مأرب

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عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم, مساعدات إغاثية تشتمل 6,300 كرتون من التمور تزن 44 طنًا و400 كيلو جرام مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة، تستهدف محافظة مأرب.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 301 مشروعًا.