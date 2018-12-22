أمير المدينة يشكر خادم الحرمين لاستكمال منظومة فتح مسجد قباء على مدار اليوم

المناطق - المدينة المنورة

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير المدينة المنورة ، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله – على دوام رعايته وعنايته بمسجد قباء ، وفتح ابوابه على مدار اليوم ، بعد استكمال منظومة الخدمات والمتطلبات اللازمة تنفيذاً للتوجيه السامي الكريم .

وأكد سمو أمير منطقة المدينة المنورة ، أن خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله -وجه ببذل أقصى الجهود للعناية بخدمة مسجد قباء والتيسير على قاصديه، انطلاقاً من مكانته الدينية و التاريخية ، وهذا ما عهده ولاة الأمر في هذه البلاد منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله – حتى عهدنا الزاهر .

ونوه سموه باحداث نقلة نوعية في الخدمات بمسجد قباء لتمكين المصلين من تأدية فروضهم بكل يسر وطمأنينة .

وأعرب سموه عن خالص شكره وتقديره لوزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد ، و كافة الجهات ذات العلاقة على ما بذل من جهود واهتمام حتى تم تنفيذ التوجيه الكريم .