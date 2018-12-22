احدث الأخبار

أمير المدينة يشكر خادم الحرمين لاستكمال منظومة فتح مسجد قباء على مدار اليوم
أبرز المواد
 عبور مساعدات إغاثية تزن 44 طنًا و400 كيلو جرام من التمور مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة تستهدف محافظة مأرب
أبرز المواد
 تبوك .. تاريخ وحضارة على أرض الجنادرية
أبرز المواد
 الجنادرية 33: ندوة رياضية تكشف سر تفوق كرة السلة بمنطقة المدينة المنورة
أبرز المواد
 أمير منطقة مكة المكرمة يرعى غداً احتفاء إمارة المنطقة باليوم العالمي للغة العربية
أبرز المواد
 مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” ينتزع 26,609 ألغام حوثية
أبرز المواد
 ضبط ٣ يمنيين انتحلوا صفة رجال أمن لسلب الماره
أبرز المواد
 مساعد الرئيس السوداني: التظاهرات انحرفت عن مسارها ونرفض عمليات التخريب
أبرز المواد
 تفاهمات أميركية – روسية «سيعمل بموجبها الجيش الروسي على لجم (حزب الله) وإيران في سوريا»
أبرز المواد
 وصول رئيس بعثة المراقبة الأممية لوقف إطلاق النار بالحديدة إلى عدن
أبرز المواد
 فرنسا تتريث في كشف مصير وحداتها بعد انسحاب أميركا
أبرز المواد
     جراحة معقدة لرضيعة تنهي آلامها من انسداد الأمعاء بحفرالباطن
المنطقة الشرقية
أمير المدينة يشكر خادم الحرمين لاستكمال منظومة فتح مسجد قباء على مدار اليوم

أمير المدينة يشكر خادم الحرمين لاستكمال منظومة فتح مسجد قباء على مدار اليوم

أبرز المواد
عبور مساعدات إغاثية تزن 44 طنًا و400 كيلو جرام من التمور مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة تستهدف محافظة مأرب

عبور مساعدات إغاثية تزن 44 طنًا و400 كيلو جرام من التمور مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة تستهدف محافظة مأرب

أبرز المواد
تبوك .. تاريخ وحضارة على أرض الجنادرية

تبوك .. تاريخ وحضارة على أرض الجنادرية

أبرز المواد
الجنادرية 33: ندوة رياضية تكشف سر تفوق كرة السلة بمنطقة المدينة المنورة

الجنادرية 33: ندوة رياضية تكشف سر تفوق كرة السلة بمنطقة المدينة المنورة

أبرز المواد

أمير المدينة يشكر خادم الحرمين لاستكمال منظومة فتح مسجد قباء على مدار اليوم

أمير المدينة يشكر خادم الحرمين لاستكمال منظومة فتح مسجد قباء على مدار اليوم
http://almnatiq.net/?p=671452
المناطق - المدينة المنورة

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير المدينة المنورة ، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله – على دوام رعايته وعنايته بمسجد قباء ، وفتح ابوابه على مدار اليوم ، بعد استكمال  منظومة الخدمات والمتطلبات اللازمة تنفيذاً للتوجيه السامي الكريم .
وأكد سمو أمير منطقة المدينة المنورة ، أن خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله -وجه ببذل أقصى الجهود للعناية بخدمة مسجد قباء والتيسير على قاصديه، انطلاقاً من مكانته الدينية و التاريخية ، وهذا ما عهده ولاة الأمر في هذه البلاد منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن  -رحمه الله – حتى عهدنا الزاهر .
ونوه سموه باحداث نقلة نوعية في الخدمات بمسجد قباء لتمكين المصلين من تأدية فروضهم بكل يسر وطمأنينة .
وأعرب سموه عن خالص شكره وتقديره لوزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد ، و كافة الجهات ذات العلاقة على ما بذل من جهود واهتمام حتى تم تنفيذ التوجيه الكريم .

روابط ذات صلة

عبور مساعدات إغاثية تزن 44 طنًا و400 كيلو جرام من التمور مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة تستهدف محافظة مأرب

عبور مساعدات إغاثية تزن 44 طنًا و400 كيلو جرام من التمور مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة تستهدف محافظة مأرب
تبوك .. تاريخ وحضارة على أرض الجنادرية

تبوك .. تاريخ وحضارة على أرض الجنادرية
الجنادرية 33: ندوة رياضية تكشف سر تفوق كرة السلة بمنطقة المدينة المنورة

الجنادرية 33: ندوة رياضية تكشف سر تفوق كرة السلة بمنطقة المدينة المنورة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*