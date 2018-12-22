60 فعالية متنوعة تقدمها القصيم في الجنادرية 33

المناطق - الجنادرية

فتح جناح منطقة القصيم مساء أمس ابوابة لإستقبال زوراه من خلال مشاركته بـ 60 فعالية وركناً ومعرضاً مختلفاً بعد تدشين المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33 من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ .

حيث ابتدأ زوار المهرجان في ساعات مبكرة من الإطلاع على أركان ومعارض الجناح المختلفة والتي تعكس تاريخ وحضارة المنطقة والتي يرسمها أبنائها للظهور في أبهى حلة تعكس جزء من ثقافة المملكة التي انغرست على أيدي الأجداد في ظل التنوع المستمر للثقافة السعودية .

وأكد رئيس وفد جناح منطقة القصيم عصام أبا الخيل أن جناح منطقة القصيم خلال هذا العام رفع عدد مشاركاته من 50 إلى 60 مشاركة وفعالية متنوعة وزعت في 13 موقعاً مختلفاً شملت مشاركات جديدة في القصر التراثي لمعرض رؤية 2030 بإمارة المنطقة , ومعرض الواقع المعزز , بالإضافة إلى مشاركة جديدة لمحافظات الشماسية وضرية وعقلة الصقور ومشاركة من فناني وفنانات المنطقة التشكيليين , ومسرح الفنون الشعبية في فرقتي عنيزة والمذنب وأكثر من 18 حرفياً وحرفية يقدمون حرفة الماضي لأكثر من 200 عام وكذلك الألعاب الشعبية التاريخية , مشيراً إلى أن فريق العمل قدم وبشكل كبير هذه الأعمال المتنوعة بأيدي أبناء المنطقة والتي تساهم وبشكل فعال في إبراز ما يقدمه الإنسان في القصيم وإستخدامه للطبيعة وإستخدامه للطبيعة والحرفة وإستغلاله للطبيعة ومواردها , مضيفاً أن جناح القصيم هو نافذة من نوافذ المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33 يطلع من خلاله زوار المهرجان على ما تحتويه المنطقة من أرث وحركة ثقافية وحضارية وزراعية وإقتصادية , مؤكداً أن مشاركات هذ العام شملت العديد من المبادرات التي انعكست عبر مبادرات سمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه الداعمة للتحفيز والتشجيع والتي دائماً ما تؤكد على التركيز على ضيافة زوار الجناح وأن يعكس فريق العمل القيم والأصالة التي يتحلى بها أبناء المنطقة .