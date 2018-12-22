تأصلت فيها الوطنية … وكسرت حاجز الروتين والملل انموذجا فريدا … وفكره مبتكره لكسر الرهبه والخوف جمعتها أسئله مقرر الحاسب الآلى

الطائف - عادل الزهراني

في بادرة جميلة ، وفكرة إستثنائيه فريدة ، صمم معلم مادة الحاسب الآلى بثانويه الأقصى التابعة لإدارة تعليم الطائف المعلم رائد القثامي كتيب الأسئله الاختبار النهائي ، حيث احتوى هذا الكتيب على الأسئله النهائيه مقسمه بطريقه جاذبه ومرتبه وتكسر الروتين والملل ، الخوف والرهبة ، وتعطي انطباعا مميزا ، من جهة اخرى احتوى كتيب الأسئله على شعار الرؤيه وصورة خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الامين .. وعبارة نبايعكم على السمع والطاعه .. وذلك تزامنا مع الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم ..