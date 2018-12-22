تحالف دعم الشرعية في اليمن: الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار بلغت 14 خلال الـ 24 ساعة الماضية

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قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، إن ميليشيات الحوثي تواصل خروقات وقف إطلاق النار بالحديدة.

وأكد التحالف أن الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار بلغت 14 خلال الـ24 ساعة الماضية بالحديدة.

وقال إن الخروقات الحوثية شملت الرماية بكافة أنواع الأسلحة كالصواريخ الباليستية والهاونات والآربي جي وصواريخ الكاتيوشا.

وأوضح التحالف أن الخروقات الحوثية على مناطق الحديدة، الدريهمي، التحيتا، حيس، الفازه، الجبلية.

واعتبر أن “الخروقات الحوثية مستمرة ومتزامنة مع وصول رئيس لجنة إعادة الانتشار لبدء مهمته”.

وكانت مصادر أممية قد أعلنت أن الجنرال الهولندي، باتريك كامرت، سيصل إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن للقاء المسؤولين بالحكومة اليمنية حول مهمته الأممية.