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أمانة الجوف تشارك بجناح في البيت الجوفي في “الجنادرية 33”

أمانة الجوف تشارك بجناح في البيت الجوفي في “الجنادرية 33”
http://almnatiq.net/?p=671483
الجوف - محمد الحسن

تشارك أمانة منطقة الجوف في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33″، بجناح يحتوي على إدارات الامانة المختلفة والبلديات التابعة .
وحرص القائمون على الجناح على وضع لوحات مضئية وصور خاصة داخل الجناح وخارجه للتعريف بالخدمات البلدية والأنشطة والبرامج والفعاليات الخاصة المقدمة، وذلك بهدف إبراز دور الأمانة والجهود التي تبذلها وإعلام زوار المهرجان بطبيعة هذه الجهود .
وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي ، أن جناح منطقة الجوف يعرض العديد من الإنجازات لإطلاع الزوار على
مشاريع الأمانة المنفذة حالياً، والمشاريع المستقبلية في بحيرة دومة الجندل، والعديد من مبادرات الأمانة التي تعمل حالياً على إنجازها، كما يحتضن الجناح على العديد من المطبوعات التي يتم من خلالها التعريف بجهود الأمانة لخدمة أهالي وساكني منطقة الجوف .

وشهد الجناح في يومه الاول والثاني إقبالاً كبيراً من الزوار الذين أبدوا إعجابهم بما يحتويه الجناح من خدمات متميزة .
واضاف انه تأتي مشاركة أمانة منطقة الجوف  في مهرجان الجنادرية، هذا العام، متوافقة مع توجيهات ومتابعة أمير منطقة الجوف الذي أكد على ضرورة أن تكون الفعاليات المقدمة للزوار بمثابة ترجمة فعلية لتطلعات الأمانة وسعيها الحثيث نحو التواصل المباشر مع كافة فئات وشرائح المجتمع من خلال المشاركة في مثل هذه المناسبات الوطنية .

وقدّم المهندس الغامدي شكره وتقديره لأمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، على دعمهم ومتابعتهم المستمرة لمشاريع الأمانة .

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