احدث الأخبار

صدور العدد الثاني من مجلة جامعة بيشة للعلوم الإنسانية والتربوية
منطقة عسير
 أمانة الجوف تشارك بجناح في البيت الجوفي في “الجنادرية 33”
أبرز المواد
 تحالف دعم الشرعية في اليمن: الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار بلغت 14 خلال الـ 24 ساعة الماضية
أبرز المواد
 تأصلت فيها الوطنية … وكسرت حاجز الروتين والملل انموذجا فريدا … وفكره مبتكره لكسر الرهبه والخوف جمعتها أسئله مقرر الحاسب الآلى
أبرز المواد
 زوار بيت المدينة المنورة في الجنادرية33 يستذكرون العهد النبوي ويسترجعون سيرة خير البشرية
أبرز المواد
 7 أفلام سينمائية قصيرة في قرية جازان بالجنادرية
أبرز المواد
 60 فعالية متنوعة تقدمها القصيم في الجنادرية 33
أبرز المواد
 المملكة تستنكر بشدة التفجيرين اللذين وقعا في العاصمة الصومالية مقديشو
أبرز المواد
 أمير المدينة يشكر خادم الحرمين لاستكمال منظومة فتح مسجد قباء على مدار اليوم
أبرز المواد
 عبور مساعدات إغاثية تزن 44 طنًا و400 كيلو جرام من التمور مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة تستهدف محافظة مأرب
أبرز المواد
 تبوك .. تاريخ وحضارة على أرض الجنادرية
أبرز المواد
 الجنادرية 33: ندوة رياضية تكشف سر تفوق كرة السلة بمنطقة المدينة المنورة
أبرز المواد
صدور العدد الثاني من مجلة جامعة بيشة للعلوم الإنسانية والتربوية

صدور العدد الثاني من مجلة جامعة بيشة للعلوم الإنسانية والتربوية

منطقة عسير
أمانة الجوف تشارك بجناح في البيت الجوفي في “الجنادرية 33”

أمانة الجوف تشارك بجناح في البيت الجوفي في “الجنادرية 33”

أبرز المواد
تحالف دعم الشرعية في اليمن: الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار بلغت 14 خلال الـ 24 ساعة الماضية

تحالف دعم الشرعية في اليمن: الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار بلغت 14 خلال الـ 24 ساعة الماضية

أبرز المواد
تأصلت فيها الوطنية … وكسرت حاجز الروتين والملل انموذجا فريدا … وفكره مبتكره لكسر الرهبه والخوف جمعتها أسئله مقرر الحاسب الآلى

تأصلت فيها الوطنية … وكسرت حاجز الروتين والملل انموذجا فريدا … وفكره مبتكره لكسر الرهبه والخوف جمعتها أسئله مقرر الحاسب الآلى

أبرز المواد

صدور العدد الثاني من مجلة جامعة بيشة للعلوم الإنسانية والتربوية

صدور العدد الثاني من مجلة جامعة بيشة للعلوم الإنسانية والتربوية
http://almnatiq.net/?p=671490
المناطق - بيشة
أصدرت عمادة البحث العلمي بجامعة بيشة أمس العدد الثاني من مجلة الجامعة للعلوم الإنسانية والتربوية، متضمناً مجموعة متنوعة من الأبحاث والتقارير وملخصات الرسائل العلمية لكوكبة من الباحثين والباحثات. وضم العدد مجموعة من البحوث العلمية المحكمة المتنوعة التي تسهم في معالجة بعض القضايا التي تهم المجتمع.
وتضمن العدد بحثاً بعنوان: “حوكمة القرار الأكاديمي بالجامعات في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030” للدكتور غرم الله بن دخيل الله سابر العلياني، وبحثاً بعنوان: “حكم الشراء للغير بدون إذنه والآثار المترتبة عليه في باب البيوع (دراسة مقارنة)” للدكتور عبدالوالي بن مشعان السلمي، وبحثاً مشتركاً بين الدكتور قماش بن علي آل قماش و الدكتور سهيل بن سالم الحربي بعنوان: ” تقييم برامج إعداد معلم التربية الفنية بالسعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس”، وبحثاً للدكتورة عالية بنت صالح القرني بعنوان :”حديث قتل أسامة بن زيد -رضي الله عنه- للموحد دراسة عقدية تأصيلية في ضوء منهج أهل السنة والجماعة”.
كما اشتمل العدد الثاني على بحث بعنوان: ” حديث العرباض بن سارية – وعظنا رسول الله- (دراسة عقدية)” للدكتور ناصر بن فلاح الشهراني، وآخر بعنوان” تقرير صالح جعفر إلى ضابط السفينة البريطانية “بينزانس” (Penzance) عن دخول القوات السعودية لمدينة الحديدة 6-13 صفر 1353هـ/ 20-27 مايو 1934م (دراسة وتعليق)” للدكتور سعيد بن مشبب القحطاني، واشترك الباحثان الدكتور عبدالله بن علي آل كاسي والدكتور فهد بن هادي حكمي في بحث بعنوان: “تقويم محتوى منهج العلوم بالمرحلة الابتدائية في ضوء معايير العلوم للجيل القادم (NGSS)”.
وشهد العدد ملخصات للرسائل العلمية التالية: “أثر استخدام مدونة تعليمية مقترحة في تدريس العلوم لتنمية المفاهيم العلمية لدى طلاب الصف الثالث المتوسط بمحافظة بيشة” للباحث عايض بن عوظه الحارثي، و”فاعلية برنامج تدريبي مقترح في تنمية مهارات تصميم وإنتاج ملف إنجاز إلكتروني لدى معلمي المرحلة المتوسطة بمحافظة بيشة” للباحث محمد بن فهد الجهمي، و”فاعلية استخدام كتاب إلكتروني تفاعلي في تنمية مهارات التفكير الرياضي لدى تلاميذ الصف السادس الابتدائي” للباحث ناصر بن دبيان الشهراني، و”أثر استخدام خرائط التفكير في تدريس الفيزياء على تنمية مهارات التفكير الابتكاري لدى طالبات الصف الثاني الثانوي ذوات السعات العقلية المختلفة بمحافظة بيشة” للباحثة ندى بنت محمد الشهراني.

روابط ذات صلة

هيئة تطوير عسير تقيم ورشة عمل تفاعلية “بلورة رؤية تطوير منطقة عسير” بقرية رجال التراثية

هيئة تطوير عسير تقيم ورشة عمل تفاعلية “بلورة رؤية تطوير منطقة عسير” بقرية رجال التراثية
أمير تبوك يواسي أسرة أبو ملحه

أمير تبوك يواسي أسرة أبو ملحه
5 مراكز لتعليم عسير في جائزة الشيخ حمدان

5 مراكز لتعليم عسير في جائزة الشيخ حمدان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*