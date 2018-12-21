صدور العدد الثاني من مجلة جامعة بيشة للعلوم الإنسانية والتربوية

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أصدرت عمادة البحث العلمي بجامعة بيشة أمس العدد الثاني من مجلة الجامعة للعلوم الإنسانية والتربوية، متضمناً مجموعة متنوعة من الأبحاث والتقارير وملخصات الرسائل العلمية لكوكبة من الباحثين والباحثات. وضم العدد مجموعة من البحوث العلمية المحكمة المتنوعة التي تسهم في معالجة بعض القضايا التي تهم المجتمع.

وتضمن العدد بحثاً بعنوان: “حوكمة القرار الأكاديمي بالجامعات في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030” للدكتور غرم الله بن دخيل الله سابر العلياني، وبحثاً بعنوان: “حكم الشراء للغير بدون إذنه والآثار المترتبة عليه في باب البيوع (دراسة مقارنة)” للدكتور عبدالوالي بن مشعان السلمي، وبحثاً مشتركاً بين الدكتور قماش بن علي آل قماش و الدكتور سهيل بن سالم الحربي بعنوان: ” تقييم برامج إعداد معلم التربية الفنية بالسعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس”، وبحثاً للدكتورة عالية بنت صالح القرني بعنوان :”حديث قتل أسامة بن زيد -رضي الله عنه- للموحد دراسة عقدية تأصيلية في ضوء منهج أهل السنة والجماعة”.

كما اشتمل العدد الثاني على بحث بعنوان: ” حديث العرباض بن سارية – وعظنا رسول الله- (دراسة عقدية)” للدكتور ناصر بن فلاح الشهراني، وآخر بعنوان” تقرير صالح جعفر إلى ضابط السفينة البريطانية “بينزانس” (Penzance) عن دخول القوات السعودية لمدينة الحديدة 6-13 صفر 1353هـ/ 20-27 مايو 1934م (دراسة وتعليق)” للدكتور سعيد بن مشبب القحطاني، واشترك الباحثان الدكتور عبدالله بن علي آل كاسي والدكتور فهد بن هادي حكمي في بحث بعنوان: “تقويم محتوى منهج العلوم بالمرحلة الابتدائية في ضوء معايير العلوم للجيل القادم (NGSS)”.