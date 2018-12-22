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3 فروع متنقلة لـ “هدف” تستقبل الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال زوار الجنادرية

3 فروع متنقلة لـ “هدف” تستقبل الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال زوار الجنادرية
http://almnatiq.net/?p=671493
المناطق - الجنادرية

اتاح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ٣ فروع متنقلة ضمن مشاركته  في المهرجان الوطني للتراث والثقافة  (الجنادرية33 )

وعرضت الفروع المتنقلة لـ” هدف” خدماتها أمام عملاء الصندوق من أصحاب العمل والباحثين والباحثات عن عمل، كما عقد دورات في الارشاد المهني والتعريف بالبرامج والمبادرات.

وتوفر الفروع المتنقلة لـ”هدف”، خدمات عديدة في مقدمتها التعريف ببرامج الصندوق، والمشاركة في المعارض في كافة مناطق المملكة، وزيارة المواقع التي لا توجد فيها فروع لـ”هدف

وفق زيارات مجدولة، ومساعدة العميل على التسجيل في البرامج، وتفعيل حسابات العملاء، ومساعدة العملاء في تقديم طلبات الدعم، ورفع المطالبات المالية لكافة البرامج.

ويقدم “هدف” من خلال فروعه المتنقلة الجديدة، خدمات دعم التوظيف لمنشآت القطاع الخاص من خلال حزمة من قنوات التوظيف التي ترتكز خدماتها على الموائمة بين الباحثين عن عمل، والجهات الموظِفة في القطاع الخاص، بحيث يتم عرض الفرص الوظيفية المتوفرة والمناسبة على الباحثين عن العمل، عبر عدة قنوات، مثل البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، ومراكز التأهيل والتوظيف، بتقديم فرص تدريبية وتأهيلية تتناسب مع احتياجات سوق العمل من خلال مراكز التأهيل والتوظيف ومواقع التدريب الالكترونية.

ويسعى “هدف” من خلال فروعه المتنقلة إلى تقديم الخدمات والدعم لأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل، بيسر وسهولة عبر حافلات جُهزت بمكاتب لخدمة العملاء ومقاعد للانتظار، إضافة إلى صالة للاجتماعات لتقديم خدمات الإرشاد المهني ومنطقة للخدمات المساندة مزوّدة بأحدث التقنيات اللاسلكية.

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