الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز.. والصلاة عليه غدا الأحد

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” بيان من الديوان الملكي ”

انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم السبت الموافق 15 / 4 / 1440هـ صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – بعد صلاة العصر ليوم غد الأحد الموافق 16 / 4 / 1440هـ بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون

وكان ابنه الأمير عبدالعزيز بن طلال قد غرد عبر حسابه بتويتر قائلاً : ” انتقل إلى رحمة الله الامير طلال بن عبدالعزيز غفر الله له واسكنه فسيح جناته اليوم السبت، وسيتقبل ابناءه العزاء “للرجال والنساء” بالفاخرية، ايام الاحد، الاثنين والثلاثاء من بعد صلاة المغرب حتى صلاة العشاء رحمه الله واسكنه فسيح جناته {انا لله وانا اليه راجعون} ٠١١٤٤٢٢١١١