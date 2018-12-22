انسيابية الحركة المرورية في الطرق المؤدية لمهرجان الجنادرية

المناطق _ الرياض

شهدت الطرق المؤدية إلى موقع المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية”، حركة مرورية انسيابية وسط تكاتف جهود مختلف القطاعات الأمنية والجهات ذات العلاقة.

وكانت قرية الجنادرية شرعت أمس الجمعة أبوابها أمام الزوار المهرجان، الذي يقام برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، وتنظمه وزارة الحرس الوطني لمدة ثلاثة أسابيع تحت شعار “ولاء ووفاء”.

وسجّلت القرية حضوراً كبيراً من عشاق الثقافة والتراث الوطني الذين اعتادت على استقبالهم في كل عام بشوق وفرح، ويظهر ذلك من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة التي تقدمها الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية المشاركة في المهرجان.

ونشر الحساب الرسمي للمهرجان “@AlJanadriaFest” عدة مقاطع تحدد أفضل الطرق المرورية للدخول والخروج من وإلى مقر المهرجان، وذلك حرصاً من اللجنة المنظمة واهتمامها بتحقيق أقصى حالات الرضى لزوار الجنادرية.

وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان مواعيد زيارة الرجال من الجمعة 14/4/1440هـ وحتى يوم غدٍ الأحد الموافق 17/4/1440هـ، فيما تستقبل الجميع بدءأ من يوم الاثنين المقبل 18/4/1440هـ وحتى يوم الأربعاء 3/5/1440هـ، فيما ستكون أوقات الزيارة يومياً من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر مساءً، عدا يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

الجدير بالذكر أن المهرجان الوطني للثقافة والتراث الذي يعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، افتتحه يوم الخميس الماضي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، حيث تخلل حفل الافتتاح أوبريت “تدلل يا وطن” حاز على إعجاب الحضور والمشاهدين، وهو من أداء الفنانين محمد عبده وراشد الماجد، وكلمات الشاعر فهد عافت، وشارك في لوحة العرضة لأول مرة الفنان مزعل فرحان.