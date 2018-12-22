بلدية رجال ألمع تنتهي من تنفيذ أكبر جدارية للغة العربية بالمحافظة

المناطق _ عسير

أنهت بلدية محافظة رجال ألمع من تنفيذ أكبر جدارية بالمحافظة وذلك بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للغة العربية والذي يوافق يوم 18 من شهر ديسمبر من كل عام .

هذا وقد جاءت الجدارية من باب إشعار المواطنين والمقيمين بقيمة اللغة العربية وأصالتها وأنها اللغة الأولى على مستوى العالم من حيث عدد ألفاظها ، فضلاً عن كونها لغة القرآن الكريم ، وذلك في ظل ما ينتشر هذه الأيام بالعديد من الدول العربية من لغات عامية لا تتوافق مع قواعد لغتنا الجميلة بالإضافة إلى الأمور الدخيلة على طرق الكتابة وأبرزها كتابة المنطوق بالعربية بحروف إنجليزية مما يهدد اللغة العربية بالضياع .

من جهته أكد رئيس بلدية محافظة رجال ألمع الأستاذ سعيد بن علي حافظ أن تنفيذ البلدية لهذه الجدارية يأتي إنطلاقاً من تفعيلها لهذا اليوم العالمي للغة العربية من ناحية ، ومن ناحية أخرى كمساهمة منها في دعم اللغة العربية والتنويه بأهمية التمسك بها وصيانتها من التحريف والضياع .