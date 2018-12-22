احدث الأخبار

الأمير سعود بن نايف :الجنادرية حافظت على التاريخ العريق والموروث الحضاري للمملكة
أبرز المواد
 رئيس هيئة الأمر بالمعروف بمدينة الرياض يقوم بجولات ميدانية على المراكز الإشرافية
منطقة الرياض
 لجنة أصدقاء المرضى بتبوك تقدم حزمة من المساعدات للمرضى المحتاجين
منطقة تبوك
 أمانة منطقة تبوك تغلق 35 صالوناً للحلاقة وتفرض غرامات بأكثر من 100 ألف ريال
منطقة تبوك
 وفاة مقيم داخل خزان وايت صرف صحي بالبدع
أبرز المواد
 ترقية 255 عضوًا في النيابة العامة بمختلف المراتب
أبرز المواد
 بعد حرج سفينة الموت التركية.. أنقرة تعلق على مضض
أبرز المواد
 السفير الإندونيسي:الجنادرية أحد مظاهر الحوار بين الحضارات وتمازج الثقافات بين الشعوب
أبرز المواد
 الراجحي يتفقد مركز التأهيل الشامل ودار الرعاية الاجتماعية ودار الحضانة في جازان
أبرز المواد
 الدفاع المدني يرجح العثور على جثة مفقودة سيل تلعة نزا
أبرز المواد
 بلدية رجال ألمع تنتهي من تنفيذ أكبر جدارية للغة العربية بالمحافظة
منطقة عسير
 انسيابية الحركة المرورية في الطرق المؤدية لمهرجان الجنادرية
أبرز المواد
الأمير سعود بن نايف :الجنادرية حافظت على التاريخ العريق والموروث الحضاري للمملكة

الأمير سعود بن نايف :الجنادرية حافظت على التاريخ العريق والموروث الحضاري للمملكة

أبرز المواد
رئيس هيئة الأمر بالمعروف بمدينة الرياض يقوم بجولات ميدانية على المراكز الإشرافية

رئيس هيئة الأمر بالمعروف بمدينة الرياض يقوم بجولات ميدانية على المراكز الإشرافية

منطقة الرياض
لجنة أصدقاء المرضى بتبوك تقدم حزمة من المساعدات للمرضى المحتاجين

لجنة أصدقاء المرضى بتبوك تقدم حزمة من المساعدات للمرضى المحتاجين

منطقة تبوك
أمانة منطقة تبوك تغلق 35 صالوناً للحلاقة وتفرض غرامات بأكثر من 100 ألف ريال

أمانة منطقة تبوك تغلق 35 صالوناً للحلاقة وتفرض غرامات بأكثر من 100 ألف ريال

منطقة تبوك

بلدية رجال ألمع تنتهي من تنفيذ أكبر جدارية للغة العربية بالمحافظة

بلدية رجال ألمع تنتهي من تنفيذ أكبر جدارية للغة العربية بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=671522
المناطق _ عسير
أنهت بلدية محافظة رجال ألمع من تنفيذ أكبر جدارية بالمحافظة وذلك بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للغة العربية والذي يوافق يوم 18 من شهر ديسمبر من كل عام .

هذا وقد جاءت الجدارية من باب إشعار المواطنين والمقيمين بقيمة اللغة العربية وأصالتها وأنها اللغة الأولى على مستوى العالم من حيث عدد ألفاظها ، فضلاً عن كونها لغة القرآن الكريم ، وذلك في ظل ما ينتشر هذه الأيام بالعديد من الدول العربية من لغات عامية لا تتوافق مع قواعد لغتنا الجميلة بالإضافة إلى الأمور الدخيلة على طرق الكتابة وأبرزها كتابة المنطوق بالعربية بحروف إنجليزية مما يهدد اللغة العربية بالضياع .

من جهته أكد رئيس بلدية محافظة رجال ألمع الأستاذ سعيد بن علي حافظ أن تنفيذ البلدية لهذه الجدارية يأتي إنطلاقاً من تفعيلها لهذا اليوم العالمي للغة العربية من ناحية ، ومن ناحية أخرى كمساهمة منها في دعم اللغة العربية والتنويه بأهمية التمسك بها وصيانتها من التحريف والضياع .

روابط ذات صلة

صدور العدد الثاني من مجلة جامعة بيشة للعلوم الإنسانية والتربوية

صدور العدد الثاني من مجلة جامعة بيشة للعلوم الإنسانية والتربوية
هيئة تطوير عسير تقيم ورشة عمل تفاعلية “بلورة رؤية تطوير منطقة عسير” بقرية رجال التراثية

هيئة تطوير عسير تقيم ورشة عمل تفاعلية “بلورة رؤية تطوير منطقة عسير” بقرية رجال التراثية
أمير تبوك يواسي أسرة أبو ملحه

أمير تبوك يواسي أسرة أبو ملحه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*