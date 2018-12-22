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الدفاع المدني يرجح العثور على جثة مفقودة سيل تلعة نزا

الدفاع المدني يرجح العثور على جثة مفقودة سيل تلعة نزا
http://almnatiq.net/?p=671525
المناطق - المدينة المنورة

أكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد الجهني العثور على جثة طفلة في وادي ثما ويرجح أنها تعود للطفلة المفقودة خزامى التي فقدت في سيل وادي ثما بـمركز تلعة نزا ، وذلك أثناء قيام فرق البحث الميداني التابعه للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع بأعمال البحث اليوميه في الموقع وبعد الاشتباه بوجود جثة في إحدى المستنقعات التي جفت المياه منها قريبا وتبعد عن نقطة انقلاب مركبة ذويها 17 كلم تقريبا.

وأضاف : جاري التحقق من هويتها بتواجد الجهات المعنيه ، داعيا الله العلي القدير أن تكون شفيعه لوالديها وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

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