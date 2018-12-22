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الراجحي يتفقد مركز التأهيل الشامل ودار الرعاية الاجتماعية ودار الحضانة في جازان

الراجحي يتفقد مركز التأهيل الشامل ودار الرعاية الاجتماعية ودار الحضانة في جازان
http://almnatiq.net/?p=671528
المناطق - جازان

تفقد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في زيارة ميدانية اليوم السبت، فروع الوزارة فيمنطقة جازان، مستمعاً إلى أبرز ما تقدمه للعملاء والمستفيدين من خدمات الوزارة.

واطلع الوزير خلال الزيارة التي رافقه فيها مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس أحمد القنفذي، على سير العمل في مركزالتأهيل الشامل للذكور والإناث، إضافة إلى دار الرعاية الاجتماعية للمسنين والمسنات، ودار الحضانة الاجتماعية

كما وقف المهندس الراجحي أثناء الزيارة على سير العمل، والخدمات المقدمة للفئات المستفيدة، واستمع خلال لقاءه بنزلاءالمراكز والدور إلى المقترحات والأفكار التطويرية التي يرونها تخدم مصلحة العمل وتيسر تقديم الخدمات للمستفيدين.

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