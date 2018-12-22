السفير الإندونيسي:الجنادرية أحد مظاهر الحوار بين الحضارات وتمازج الثقافات بين الشعوب

المناطق _ الرياض

أكد السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية إندونيسيا لدى المملكة والمندوب الدائم إلى منظمة التعاون الإسلامي أغوس مفتوح أبي جبريل أن مشاركة إندونيسيا ضيف شرف الجنادرية لهذا العام، تحت شعار “الوحدة في التنوع لتعزيز الاعتدال والسلام العالميين” تهدف إلى إبراز التنوع الثقافي الذي يمثل أحد أفضل الممارسات لتعزيز الاعتدال والسلام العالميين.

وأعرب السفير الإندونيسي عن تقديره لاختيار بلاده ضيف شرف في “الجنادرية 33 ” واصفًا المهرجان بأحد مظاهر الحوار بين الحضارات وتمازج الثقافات بين الشعوب.

يذكر أن القائمين على جناح جمهورية إندونيسيا، يعملون على تثقيف وتعريف زوار المهرجان بمخزونها التاريخي والثقافي وعناصرها الثقافية المسجلة في قائمة التراث الثقافي غير المادي العالمي من قبل اليونيسكو، مقدمين شرحاً عن أبرز قوائم التراث الثقافي الإندونيسي المسجل عالمياً التي تشمل مسرح الدمى “وايانغ”، و الخنجر الإندونيسي “الكريس”، وفن صباغة القماش “الباتيك”، وأنشطة تعليمية وتدريبية في صناعة الباتيك الإندونيسي،

و الآلة الموسيقية “الأنغلونغ”، وفن النحت، و رقصة “السامان” ، و “النوكين” وهو إحدى المصنوعات الحرفية لسكان “بابوا”، إضافة إلى ثلاثة أنواع من الرقص التقليدي في جزيرة بالي، و فن بناء القوارب “البينيسي.