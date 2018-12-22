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ترقية 255 عضوًا في النيابة العامة بمختلف المراتب

ترقية 255 عضوًا في النيابة العامة بمختلف المراتب
http://almnatiq.net/?p=671540
المناطق _ الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود –حفظه الله-، أعلى ترقية 255عضوًا في النيابة العامة بمختلف المراتب.

وصرَّح معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، بأن هذا الأمر الملكي يأتي في إطار دعم – حفظه الله- لجهاز النيابة العامة ومنسوبيه بما يحقق المزيد من التطلعات نحو هذا المرفق الحيوي لتحقيق رسالته النيابية على الوجه الأكمل بما يخدم الوطن والمواطن.

كما رفع معالي النائب العام، خالص شكره و بالغ تقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يلقاه جهاز النيابة العامة من الدعم المستمر والمتابعة المستمرة على جميع الأصعدة خصوصا الوظيفية منها و الترقية، سائلاً المولى جل وعلا أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وأن يديم عزهما.

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