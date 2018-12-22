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وفاة مقيم داخل خزان وايت صرف صحي بالبدع

وفاة مقيم داخل خزان وايت صرف صحي بالبدع
http://almnatiq.net/?p=671542
تبوك - علي العميري
باشرت الجهات المختصة بمحافظة البدع من الشرطة والدفاع المدني والهلال الأحمر  مساء اليوم حادثة وفاة مقيم من جنسية عربية داخل خزان وايت صرف صحي على طريق مقنا .
وفي التفاصيل التي حصل عليها جوال منطقة تبوك أن شرطة محافظة البدع تلقت الخميس الماضي بلاغاً  يفيد بفقدان وايت صرف صحي وقائده.
وأضاف المصدر  أن شرطة محافظة البدع وبمتابعة ميدانية من قبل مدير الشرطة المكلف النقيب مازن بن سعيد الحربي عثرت مساء اليوم على الوايت وقائده المقيم متوفى داخل خزان الوايت.
وتم إخراج جثة المقيم من قبل الدفاع المدني ونقل عن طريق الهلال الأحمر لمستشفى البدع العام، سنوافيكم بالتفاصيل بعد صدورها من الجهات المختصة.

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