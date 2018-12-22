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أمانة منطقة تبوك تغلق 35 صالوناً للحلاقة وتفرض غرامات بأكثر من 100 ألف ريال

أمانة منطقة تبوك تغلق 35 صالوناً للحلاقة وتفرض غرامات بأكثر من 100 ألف ريال

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أمانة منطقة تبوك تغلق 35 صالوناً للحلاقة وتفرض غرامات بأكثر من 100 ألف ريال

أمانة منطقة تبوك تغلق 35 صالوناً للحلاقة وتفرض غرامات بأكثر من 100 ألف ريال
http://almnatiq.net/?p=671545
المناطق - تبوك
كثفت إدارة الرقابة الصحية بأمانة منطقة تبوك خلال شهر نوفمبر الماضي جهودها الرقابية على صوالين الحلاقة, للتأكد من التزامها والعاملين فيها بالاشتراطات البلدية.
وأوضح مدير إدارة الرقابة الصحية بالأمانة الدكتور ممدوح العطوي أنه جرى القيام بـ 625 زيارة تفتيشية جرى خلالها ضبط عدد من المخالفات في 374 صالوناً تمثلت في عدم وضع قائمة الأسعار في مكان بارز وعدم تشغيل جهاز التعقيم الخاص بأدوات الحلاقة, وتقديم خدمات “الساونا والمساج” دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك إضافة لعدم وجود تراخيص بلدية سارية المفعول.
وأضاف الدكتور العطوي أنه جرى كذلك ضبط 195 عاملاً مخالفاً للاشتراطات البلدية وذلك لانتهاء صلاحية شهاداتهم الصحية بينما جرى ضبط 32 عاملاً مخالفاً للاشتراطات البلدية وذلك لعدم حملهم شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.
وبيّن أنه جرى خلال الزيارات التفتيشية مصادرة وإتلاف 910 من الأمواس متعددة الاستخدام الغير مسموح بها و122 مكينة تنعيم و 84 كيلو جرامًا من الكريمات منتهية الصلاحية فيما جرى على إثر ذلك إغلاق 35 صالوناً وفرض غرامات مالية تجاوزت 132000 ريال.
ودعا الدكتور العطوي في ختام حديثه المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة في الإبلاغ عما يلاحظونه من مخالفات للصحة العامة عبر نظام البلاغات 940.

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