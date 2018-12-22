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لجنة أصدقاء المرضى بتبوك تقدم حزمة من المساعدات للمرضى المحتاجين

لجنة أصدقاء المرضى بتبوك تقدم حزمة من المساعدات للمرضى المحتاجين

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لجنة أصدقاء المرضى بتبوك تقدم حزمة من المساعدات للمرضى المحتاجين

لجنة أصدقاء المرضى بتبوك تقدم حزمة من المساعدات للمرضى المحتاجين
http://almnatiq.net/?p=671549
المناطق - تبوك
قدمت لجنة أصدقاء المرضى بمنطقة تبوك خلال الأشهر الثلاثة الماضية ضمن برنامج “نحن معك” حزمة من المساعدات المالية والعينية للمرضى المحتاجين المنومين والمراجعين لمستشفيات مدينة تبوك إضافةً إلى خدمات الإسكان والإيواء المجاني التي تقدمها اللجنة للمرضى وذويهم بالتعاون مع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية.
وشملت تلك المساعدات توفير الإسكان والإيواء المجاني لأسرة محتاجة لزيارة والدهم بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك وصرف مساعدات عينية تمثلت في تأمين كراسي متحركة وأسطوانات أكسجين وأجهزة توليد أكسجين وسرر طبية وأجهزة فحص السكر وسماعات طبية للمرضى المحتاجين.
وأكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك ورئيس لجنة أصدقاء المرضى بالمنطقة الدكتور غرم الله الغامدي حرص اللجنة على مضاعفة خدمتها للمرضى المحتاجين من أبناء المنطقة وزيادة حجم المساعدات مشيدًا بتفاعل أهل الخير في دعم أنشطة اللجنة من خلال تبرعاتهم المالية لتحقيق التكامل في خدمة المرضى والمحتاجين داعياً الجميع لدعم جهود اللجنة بالتبرعات العينية والمالية لأداء رسالتها في تقديم المساعدات للمرضى للمحتاجين وتوفير احتياجاتهم من الأجهزة الطبية.

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