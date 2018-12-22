احدث الأخبار

ميسي يقود برشلونة للقب بطل الشتاء.. وأتلتيكو يواصل المطاردة
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يفتتح جامع ابو بكر الصديق بالعيدابي..
أبرز المواد
 خادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء من أمير الكويت وولي عهده ورئيس الوزراء في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز
أبرز المواد
 الأمير أحمد بن فهد بن سلمان :الجنادرية أبرزت العُمق التراثي والتاريخي والحضاري للمملكة
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف :الجنادرية حافظت على التاريخ العريق والموروث الحضاري للمملكة
أبرز المواد
 رئيس هيئة الأمر بالمعروف بمدينة الرياض يقوم بجولات ميدانية على المراكز الإشرافية
منطقة الرياض
 لجنة أصدقاء المرضى بتبوك تقدم حزمة من المساعدات للمرضى المحتاجين
منطقة تبوك
 أمانة منطقة تبوك تغلق 35 صالوناً للحلاقة وتفرض غرامات بأكثر من 100 ألف ريال
منطقة تبوك
 وفاة مقيم داخل خزان وايت صرف صحي بالبدع
أبرز المواد
 ترقية 255 عضوًا في النيابة العامة بمختلف المراتب
أبرز المواد
 بعد حرج سفينة الموت التركية.. أنقرة تعلق على مضض
أبرز المواد
 السفير الإندونيسي:الجنادرية أحد مظاهر الحوار بين الحضارات وتمازج الثقافات بين الشعوب
أبرز المواد
ميسي يقود برشلونة للقب بطل الشتاء.. وأتلتيكو يواصل المطاردة

ميسي يقود برشلونة للقب بطل الشتاء.. وأتلتيكو يواصل المطاردة

أبرز المواد
أمير منطقة جازان يفتتح جامع ابو بكر الصديق بالعيدابي..

أمير منطقة جازان يفتتح جامع ابو بكر الصديق بالعيدابي..

أبرز المواد
خادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء من أمير الكويت وولي عهده ورئيس الوزراء في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز

خادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء من أمير الكويت وولي عهده ورئيس الوزراء في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز

أبرز المواد
الأمير أحمد بن فهد بن سلمان :الجنادرية أبرزت العُمق التراثي والتاريخي والحضاري للمملكة

الأمير أحمد بن فهد بن سلمان :الجنادرية أبرزت العُمق التراثي والتاريخي والحضاري للمملكة

أبرز المواد

الأمير أحمد بن فهد بن سلمان :الجنادرية أبرزت العُمق التراثي والتاريخي والحضاري للمملكة

الأمير أحمد بن فهد بن سلمان :الجنادرية أبرزت العُمق التراثي والتاريخي والحضاري للمملكة
http://almnatiq.net/?p=671558
المناطق - فهد المريخي
أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بأن المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33” يعد حدثاً يتطلع إليه الكبير والصغير في مختلف أنحاء المملكة ويحظى بدعم واهتمام من ولاة الأمر منذ انطلاقته وحتى هذا العهد المبارك بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله.
وأشار سموه إلى أن المهرجان يبرز العُمق التراثي والتاريخي والحضاري للمملكة العربية السعودية، ليكون شاهداً حياً للأجيال الحديثة يشاهدون ويعايشون من خلاله الواقع الذي عاشه الآباء والأجداد في مختلف مناطق المملكة وقد نجح المهرجان في إحياء الكثير من المظاهر التراثية والحفاظ عليها من الاندثار كما نجح في استقطاب العديد من الفعاليات الثقافية التي تجاوزت حدود المملكة وشارك فيها أعلام الثقافة والأدب من مختلف أنحاء العالم.
مضيفاً سموه بأن ” بيت الشرقية ” في المهرجان تم تطويره بإضافة عدد من الأقسام لينقل للزائرين تراث المنطقة وثقافتها وحضارتها وتطورها في كافة المحافظات.
سائلا سموه الله أن يديم على هذه البلاد أمنها وآمانها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة .

روابط ذات صلة

ميسي يقود برشلونة للقب بطل الشتاء.. وأتلتيكو يواصل المطاردة

ميسي يقود برشلونة للقب بطل الشتاء.. وأتلتيكو يواصل المطاردة
أمير منطقة جازان يفتتح جامع ابو بكر الصديق بالعيدابي..

أمير منطقة جازان يفتتح جامع ابو بكر الصديق بالعيدابي..
خادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء من أمير الكويت وولي عهده ورئيس الوزراء في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز

خادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء من أمير الكويت وولي عهده ورئيس الوزراء في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*