ميسي يقود برشلونة للقب بطل الشتاء.. وأتلتيكو يواصل المطاردة

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سجل المهاجم الأرجنتيني الخطير ليونيل ميسي هدفا وصنع هدفا ليقود برشلونة إلى مواصلة انتصاراته المتتالية بالفوز الثمين 2 / صفر على سلتا فيجو اليوم السبت في المرحلة السابعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وواصل أتلتيكو مدريد انتصاراته المتتالية ومطاردته لبرشلونة بفوزه الثمين 1 / صفر على إسبانيول في نفس المرحلة التي شهدت اليوم أيضا تعادل ريال بيتيس مع إيبار 1 / 1 .

على استاد “كامب نو” في برشلونة، تغلب برشلونة على ضيفه سلتا فيجو بهدفين نظيفين سجلهما الفرنسي عثمان ديمبلي وميسي في الدقيقتين العاشرة و45 ليرفع برشلونة رصيده إلى 37 نقطة في صدارة جدول المسابقة ويتجمد رصيد سلتا فيجو عند 21 نقطة في المركز العاشر.

وصنع ميسي الهدف الأول للفريق من خلال تسديدة تصدى لها الحارس وتهيأت أمام ديمبلي ليتابعها بنجاح في المرمى ثم سجل ميسي الهدف الثاني للفريق ليقترب خطوة جديدة من الوصول لحاجز الـ400 هدف في الدوري الإسباني حيث رفع رصيده إلى 398 هدفا مع برشلونة في المسابقة.

ورفع ميسي رصيده إلى 15 هدفا في صدارة قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم بفارق أربعة أهداف أمام مهاجمي أوروجواي كريستيان ستواني نجم جيرونا ولويس سواريز لاعب برشلونة.

وبهذا الفوز، ضمن برشلونة البقاء في صدارة جدول المسابقة خلال عطلة الشتاء لحين استئناف المسابقة بعد نحو أسبوعين.

وفي العاصمة الأسبانية مدريد، سجل المهاجم الفرنسي الدولي أنطوان جريزمان هدفا من ضربة جزاء في الدقيقة 56 ليقود أتلتيكو إلى الانتصار الثالث على التوالي.

وكان استيبان جرانيرو نجم اسبانيول أسقط كوكي نجم أتلتيكو أرضا ليحتسبها الحكم ضربة جزاء أحرز منها جريزمان الهدف الوحيد للقاء.

وسنحت لاسبانيول عدة فرصة لهز الشباك ولكن يان أوبلاك حارس مرمى تألق بشدة في التصدي لها ليساهم في الهزيمة السادسة لإسبانيول.

ولدى سؤاله عن مستوى أوبلاك، قال جرانيرو: “إنه أفضل لاعبي أتلتيكو. عندما يتقدم أتلتيكو في أي مباراة فإنه يشعر بالراحة.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط فقط خلف برشلونة، وتجمد رصيد اسبانيول عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر بعدما مني بالهزيمة السادسة على التوالي.