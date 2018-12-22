الجوازات تنفي سفر المرأة المطلقة بدون تصريح

المناطق _ الرياض

نفت المديرية العامة للجوازات صحة ما تم تداوله مؤخراً في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الإلكترونية والورقية بأنه تم السماح للمرأة المطلقة عند عمر 21 بالسفر دون تصريح.

وأكدت الجوازات عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أن كل من يحمل هوية وطنية يستطيع التنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي بشرط صلاحيتها أكثر من 3 أشهر وتصريح سفر في حال عدم مرافقة ولي الأمر.

وتؤكد المديرية العامة للجوازات أخذ الأخبار عبر القنوات الرسمية المعتمدة لدى الجوازات، وعدم تداول الشائعات وضرورة التثبت من الأخبار قبل نشرها وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.