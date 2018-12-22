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خادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء من عمان والأردن بوفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز

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خادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء من عمان والأردن بوفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز

خادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء من عمان والأردن بوفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز
http://almnatiq.net/?p=671576
المناطق- واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية عزاء ومواساة من صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – .
ودعا جلالة السلطان قابوس بن سعيد الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية عزاء من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -.
وأعرب جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة والشعب السعودي جميل الصبر وحسن العزاء.

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