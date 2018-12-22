استحداث 4 مضامير جديدة لمسابقة الهجن بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثالث

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أعلن نادي الإبل عن استحداث خدمات جديدة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، منها إنشاء مضمار للتدريب لمسافة 8 كم، ومضمار 4 كم لسن الحقايق، و5 كم لسن اللقايا، و 6 كم لسن الجذاع، وذلك بمواصفات عالمية ستعلن قريبًا لمسابقة الهجن عبر الموقع الإلكتروني للنادي http://camelclub.sa .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه نادي الإبل مساء اليوم في مركز المؤتمرات بوكالة الأنباء السعودية بمدينة الرياض، للإعلان عن شروط وتعليمات المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وذلك بحضور عدد من المختصين والمهتمين بالإبل، ووسائل الإعلام المحلية والخليجية.

وقال عضو لجنة الهجن محمد الربيعان: إنه سيتم الاعلان قريباً عن التسجيل في الموقع الالكتروني الخاص بنادي الإبل عن المشاركة في مسابقة الهجن، وهو متاح للتسجيل من جميع أنحاء العالم .

ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لنادي الإبل فوزان بن حمد الماضي في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي أن النادي وبتوجيهات من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل – حفظهما الله – يطمحون إلى أن يكون هذا النادي حاضنًا لهذه الهواية العريقة، وأن تخرج للعالم بأفضل صورها مثلها مثل أي نشاط في المملكة، مبينًا أن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الأستاذ فهد بن فلاح بن حثلين لا يألوا جهداً في سبيل الارتقاء بجهود النادي والوصول بها إلى العالمية لأنها تعد رمزًا من رموز المملكة الثقافية والشعبية التي نفتخر بها.

وقال فوزان الماضي : إن نادي الإبل يطمح إلى التعاون مع الجهات المعنية بعمله، وتحقيق التكامل معها في سبيل تحقيق الصالح العام، ومساعدة النادي في الوصول إلى أهدافه التي نشأ من أجلها.

وقد بدأ التسجيل عبر موقع النادي الإلكتروني في مسابقة جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين للإبل ويستمر 17 يومًا، اعتبارًا من تاريخ 13 ربيع الآخر 1440هـ حتى 29 ربيع الآخر 1440هـ.