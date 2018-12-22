احدث الأخبار

استحداث 4 مضامير جديدة لمسابقة الهجن بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثالث
أبرز المواد
 خادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء من عمان والأردن بوفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز
أبرز المواد
 إمارة عسير: سيتم افتتاح عقبة ضلع فجر يوم غد الأحد
أبرز المواد
 الجوازات تنفي سفر المرأة المطلقة بدون تصريح
أبرز المواد
 ميسي يقود برشلونة للقب بطل الشتاء.. وأتلتيكو يواصل المطاردة
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يفتتح جامع ابو بكر الصديق بالعيدابي..
أبرز المواد
 خادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء من أمير الكويت وولي عهده ورئيس الوزراء في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز
أبرز المواد
 الأمير أحمد بن فهد بن سلمان :الجنادرية أبرزت العُمق التراثي والتاريخي والحضاري للمملكة
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف :الجنادرية حافظت على التاريخ العريق والموروث الحضاري للمملكة
أبرز المواد
 رئيس هيئة الأمر بالمعروف بمدينة الرياض يقوم بجولات ميدانية على المراكز الإشرافية
منطقة الرياض
 لجنة أصدقاء المرضى بتبوك تقدم حزمة من المساعدات للمرضى المحتاجين
منطقة تبوك
 أمانة منطقة تبوك تغلق 35 صالوناً للحلاقة وتفرض غرامات بأكثر من 100 ألف ريال
منطقة تبوك
استحداث 4 مضامير جديدة لمسابقة الهجن بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثالث

استحداث 4 مضامير جديدة لمسابقة الهجن بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثالث

أبرز المواد
خادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء من عمان والأردن بوفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز

خادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء من عمان والأردن بوفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز

أبرز المواد
إمارة عسير: سيتم افتتاح عقبة ضلع فجر يوم غد الأحد

إمارة عسير: سيتم افتتاح عقبة ضلع فجر يوم غد الأحد

أبرز المواد
الجوازات تنفي سفر المرأة المطلقة بدون تصريح

الجوازات تنفي سفر المرأة المطلقة بدون تصريح

أبرز المواد

استحداث 4 مضامير جديدة لمسابقة الهجن بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثالث

استحداث 4 مضامير جديدة لمسابقة الهجن بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثالث
http://almnatiq.net/?p=671578
المناطق- واس

أعلن نادي الإبل عن استحداث خدمات جديدة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، منها إنشاء مضمار للتدريب لمسافة 8 كم، ومضمار 4 كم لسن الحقايق، و5 كم لسن اللقايا، و 6 كم لسن الجذاع، وذلك بمواصفات عالمية ستعلن قريبًا لمسابقة الهجن عبر الموقع الإلكتروني للنادي http://camelclub.sa .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه نادي الإبل مساء اليوم في مركز المؤتمرات بوكالة الأنباء السعودية بمدينة الرياض، للإعلان عن شروط وتعليمات المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وذلك بحضور عدد من المختصين والمهتمين بالإبل، ووسائل الإعلام المحلية والخليجية.

وقال عضو لجنة الهجن محمد الربيعان: إنه سيتم الاعلان قريباً عن التسجيل في الموقع الالكتروني الخاص بنادي الإبل عن المشاركة في مسابقة الهجن، وهو متاح للتسجيل من جميع أنحاء العالم .

ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لنادي الإبل فوزان بن حمد الماضي في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي أن النادي وبتوجيهات من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل – حفظهما الله – يطمحون إلى أن يكون هذا النادي حاضنًا لهذه الهواية العريقة، وأن تخرج للعالم بأفضل صورها مثلها مثل أي نشاط في المملكة، مبينًا أن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الأستاذ فهد بن فلاح بن حثلين لا يألوا جهداً في سبيل الارتقاء بجهود النادي والوصول بها إلى العالمية لأنها تعد رمزًا من رموز المملكة الثقافية والشعبية التي نفتخر بها.

وقال فوزان الماضي : إن نادي الإبل يطمح إلى التعاون مع الجهات المعنية بعمله، وتحقيق التكامل معها في سبيل تحقيق الصالح العام، ومساعدة النادي في الوصول إلى أهدافه التي نشأ من أجلها.

وقد بدأ التسجيل عبر موقع النادي الإلكتروني في مسابقة جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين للإبل ويستمر 17 يومًا، اعتبارًا من تاريخ 13 ربيع الآخر 1440هـ حتى 29 ربيع الآخر 1440هـ.

روابط ذات صلة

خادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء من عمان والأردن بوفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز

خادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء من عمان والأردن بوفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز
إمارة عسير: سيتم افتتاح عقبة ضلع فجر يوم غد الأحد

إمارة عسير: سيتم افتتاح عقبة ضلع فجر يوم غد الأحد
الجوازات تنفي سفر المرأة المطلقة بدون تصريح

الجوازات تنفي سفر المرأة المطلقة بدون تصريح

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*