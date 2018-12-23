احدث الأخبار

القبض على 65 محتجًا من “السترات الصفراء” في باريس
أبرز المواد
 بالفيديو: ريال مدريد يحقق بطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على العين الإماراتي بأربعة أهداف
أبرز المواد
 محافظ الحديدة يستقبل رئيس فريق المراقبين الأمميين ويطالب بممارسة الضغط على الانقلابيين
أبرز المواد
 استحداث 4 مضامير جديدة لمسابقة الهجن بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثالث
أبرز المواد
 خادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء من عمان والأردن بوفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز
أبرز المواد
 إمارة عسير: سيتم افتتاح عقبة ضلع فجر يوم غد الأحد
أبرز المواد
 الجوازات تنفي سفر المرأة المطلقة بدون تصريح
أبرز المواد
 ميسي يقود برشلونة للقب بطل الشتاء.. وأتلتيكو يواصل المطاردة
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يفتتح جامع ابو بكر الصديق بالعيدابي..
أبرز المواد
 خادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء من أمير الكويت وولي عهده ورئيس الوزراء في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز
أبرز المواد
 الأمير أحمد بن فهد بن سلمان :الجنادرية أبرزت العُمق التراثي والتاريخي والحضاري للمملكة
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف :الجنادرية حافظت على التاريخ العريق والموروث الحضاري للمملكة
أبرز المواد
القبض على 65 محتجًا من “السترات الصفراء” في باريس

القبض على 65 محتجًا من “السترات الصفراء” في باريس

أبرز المواد
بالفيديو: ريال مدريد يحقق بطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على العين الإماراتي بأربعة أهداف

بالفيديو: ريال مدريد يحقق بطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على العين الإماراتي بأربعة أهداف

أبرز المواد
محافظ الحديدة يستقبل رئيس فريق المراقبين الأمميين ويطالب بممارسة الضغط على الانقلابيين

محافظ الحديدة يستقبل رئيس فريق المراقبين الأمميين ويطالب بممارسة الضغط على الانقلابيين

أبرز المواد
استحداث 4 مضامير جديدة لمسابقة الهجن بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثالث

استحداث 4 مضامير جديدة لمسابقة الهجن بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثالث

أبرز المواد

محافظ الحديدة يستقبل رئيس فريق المراقبين الأمميين ويطالب بممارسة الضغط على الانقلابيين

محافظ الحديدة يستقبل رئيس فريق المراقبين الأمميين ويطالب بممارسة الضغط على الانقلابيين
http://almnatiq.net/?p=671581
المناطق _ الرياض

طالب محافظ الحديدة اليمنية، الحسن طاهر المجتمع الدولي بممارسة مزيد الضغط على الانقلابين والانصياع للسلام والكف عن الممارسات غير الأخلاقية تجاه السكان على مستوى المحافظات اليمنية وفي مقدمتها مدينة الحديدة.
جاء ذلك خلال استقباله في عدن رئيس فريق رصد ودعم تنفيذ اتفاق ستوكهولم بخصوص الحديدة باتريك كيمرت والوفد المرافق له.
وأكد المحافظ حرص الحكومة الشرعية على تحقيق السلام الدائم والعادل لكل اليمنيين رغم تعنت الانقلابين المدعومين من إيران في الانصياع للحوار ومبادرات الأمم المتحدة القاضية بوقف الحرب، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
من جهته أعرب كيمرت عن تقديره لتجاوب الحكومة الشرعية لمشاورات السويد التي تهدف للوصول إلى تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن

روابط ذات صلة

القبض على 65 محتجًا من “السترات الصفراء” في باريس

القبض على 65 محتجًا من “السترات الصفراء” في باريس
بالفيديو: ريال مدريد يحقق بطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على العين الإماراتي بأربعة أهداف

بالفيديو: ريال مدريد يحقق بطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على العين الإماراتي بأربعة أهداف
استحداث 4 مضامير جديدة لمسابقة الهجن بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثالث

استحداث 4 مضامير جديدة لمسابقة الهجن بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثالث

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*