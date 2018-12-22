بالفيديو: ريال مدريد يحقق بطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على العين الإماراتي بأربعة أهداف

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توّج نادي ريال مدريد الإسباني بطلا لمسابقة كأس العالم للأندية والتي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك بعد فوزه على العين الإماراتي بنتيجة 4-1.

وسجل لوكا مودريتش في الدقيقة 14 الهدف الأول للملكي عبر تسديدة قوية،فيما سجل يورينتي في الدقيقة 60 الهدف الثاني لريال مدريد من تسديدة صاروخية، وأحرز القائد راموس الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 79، وشهدت الدقيقة 86 تسجيل العين لأول هدف له في المباراة عبر اللاعب شيوتاني، وقام لاعب العين يحيى نادر بتسجيل هدف الريال الرابع خطأ في مرماه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وهكذا حافظ ريال مدريد، على لقب كأس العالم للأندية لكرة القدم للعام الثالث على التوالي في إنجاز تاريخي للنادي الملكي.