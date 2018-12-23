رحيل الأمير طلال بن عبدالعزيز .. أول وزير للمواصلات بالمملكة.. وصاحب المبادرات الاجتماعية والفعاليات الإنسانية حول العالم

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أعلن الديوان الملكي، وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – بعد صلاة العصر ليوم غد الأحد الموافق 16 / 4 / 1440هـ بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

والأمير الرحل من مواليد العام 1931 في مدينة الطائف وكان الابن الثامن عشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور، وسمّي طلال الثاني بعد وفاة أخيه طلال الأول الذي مات صغيرًا.

ولدى الأمير الراحل تسعة أبناء ذكور هم، الراحل فيصل، والأمراء الوليد، وخالد وتركي وعبدالعزيز وعبدالرحمن ومنصور ومحمد ومشهور، بجانب سبع بنات هن ريما وسارة ونورة والجوهرة ومها والجوهرة جنات وهبة.

وشغل الأمير الراحل العديد من المناصب الحكومية العليا في السعودية.، وكان أول منصب شغله الأمير طلال، تعيينه وزيرًا للمواصلات عام 1952 ليكون أول وزير لهذه الوزارة، وبقي في منصبه حتى عام 1954 عندما عين نائبًا لوزير المالية، وفي عام 1960 عين وزيرًا للمالية، لكنه ترك الوزارة بعد عام وعين سفيرًا لبلاده لدى فرنسا، ثم وزيرًا للمواصلات.

وترأس الأمير الراحل عددًا من المناصب وعضوية عدد من الجمعيات والمنظمات وهي: رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، ورئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، ورئيس مجلس أمناء الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، ورئيس مجلس أمناء مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث، ورئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة.

كما ترأس فخريًا كلًا من: الجمعية السعودية للتربية والتأهيل، والجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، ومعهد أمين الريحاني في واشنطن، وجمعية إبصار الخيرية للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية

وشغل عضوية كل من: مجلس أمناء مؤسسة منتور، ورابطة معهد باستور في باريس، ومنتدى الفكر العربي، كما كان المبعوث الخاص لليونسكو للمياه، والمبعوث الخاص لليونيسيف.

ونال الأمير طلال الكثير من الجوائز والأوسمة أهمها وشاح الملك عبد العزيز عام 1976، ووسام من الحكومة اللبنانية في أوائل الستينيات، ووسام الدولة من حكومة البرازيل عام 1982، ووشاحًا وشهادة تقدير من حكومة هاييتي عام 1982، ووسام القلب الذهبي من حكومة الفلبين عام 1983، ووسام ضابط عظيم من حكومة فرنسا عام 1983، ووسام شخصية العام من اللجنة الدولية المستقلة عام 1985، ووسام الاستقلال (الصنف الأول) في تونس عام 1985 من الرئيس الحبيب بورقيبة.

كما نال وسام النصف الأكبر من الجمهورية التونسية من الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 1993، ومنحته الأمم المتحدة درعًا خاصة صمم خصيصًا له وتسلّمه من الأمين العام للأمم المتحدة عام 2000.