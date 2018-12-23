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“خبز حرية”.. الآلاف يتظاهرون في تركيا احتجاجا على غلاء المعيشة”

“خبز حرية”.. الآلاف يتظاهرون في تركيا احتجاجا على غلاء المعيشة”
http://almnatiq.net/?p=671598
المناطق_وكالات

تظاهر آلاف الأتراك اليوم، في شوارع إسطنبول احتجاجا على غلاء المعيشة وارتفاع معدّل التضّخم.

ووسط إجراءات أمنية مشددة رفع المتظاهرون لافتات تشير إلى تحرّك “السترات الصفراء” في فرنسا الذي انطلق كتظاهرة ضد ارتفاع أسعار المحروقات قبل أن يكتسب زخما ويتحوّل إلى احتجاجات ضد الحكومة، بحسب ما أفاد مراسل وكالة “فرانس برس”.

وقال المراسل إن التظاهرة التي نظّمتها كونفدرالية نقابات موظّفي القطاع العام شارك فيها أشخاص من مختلف المناطق التركية بما فيها محافظات أدرنة، وبورصة ويالوفا.

وهتف المتظاهرون “عمل، خبز، حرية” رافعين لافتات كُتب عليها “الأزمة لهم والشوارع لنا”.

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