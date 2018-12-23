احدث الأخبار

تطورات جديدة ومفاجأة بشأن فتيات” فود ترك” وصاحب العربة .. والقضية اتجهت نحو مسار آخر!
أبرز المواد
 العثور على كويتي مقتولاً داخل منزله في مصر
أبرز المواد
 “خبز حرية”.. الآلاف يتظاهرون في تركيا احتجاجا على غلاء المعيشة”
أبرز المواد
 رحيل الأمير طلال بن عبدالعزيز .. أول وزير للمواصلات بالمملكة.. وصاحب المبادرات الاجتماعية والفعاليات الإنسانية حول العالم
أبرز المواد
 حل المجلس التشريعي الفلسطيني والدعوة لانتخابات خلال 6 أشهر
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يلتقي مشائخ وأهالي محافظة العيدابي
منطقة جازان
 القبض على 65 محتجًا من “السترات الصفراء” في باريس
أبرز المواد
 بالفيديو: ريال مدريد يحقق بطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على العين الإماراتي بأربعة أهداف
أبرز المواد
 محافظ الحديدة يستقبل رئيس فريق المراقبين الأمميين ويطالب بممارسة الضغط على الانقلابيين
أبرز المواد
 استحداث 4 مضامير جديدة لمسابقة الهجن بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثالث
أبرز المواد
 خادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء من عمان والأردن بوفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز
أبرز المواد
 إمارة عسير: سيتم افتتاح عقبة ضلع فجر يوم غد الأحد
أبرز المواد
تطورات جديدة ومفاجأة بشأن فتيات” فود ترك” وصاحب العربة .. والقضية اتجهت نحو مسار آخر!

تطورات جديدة ومفاجأة بشأن فتيات” فود ترك” وصاحب العربة .. والقضية اتجهت نحو مسار آخر!

أبرز المواد
العثور على كويتي مقتولاً داخل منزله في مصر

العثور على كويتي مقتولاً داخل منزله في مصر

أبرز المواد
“خبز حرية”.. الآلاف يتظاهرون في تركيا احتجاجا على غلاء المعيشة”

“خبز حرية”.. الآلاف يتظاهرون في تركيا احتجاجا على غلاء المعيشة”

أبرز المواد
رحيل الأمير طلال بن عبدالعزيز .. أول وزير للمواصلات بالمملكة.. وصاحب المبادرات الاجتماعية والفعاليات الإنسانية حول العالم

رحيل الأمير طلال بن عبدالعزيز .. أول وزير للمواصلات بالمملكة.. وصاحب المبادرات الاجتماعية والفعاليات الإنسانية حول العالم

أبرز المواد

تطورات جديدة ومفاجأة بشأن فتيات” فود ترك” وصاحب العربة .. والقضية اتجهت نحو مسار آخر!

تطورات جديدة ومفاجأة بشأن فتيات” فود ترك” وصاحب العربة .. والقضية اتجهت نحو مسار آخر!
http://almnatiq.net/?p=671603
المناطق_الرياض

كشفت مصادر أن التحقيقات في قضية مصور “فتيات فود ترك”، اتجهت نحو المسار الرسمي، وفي طريقها للقضاء من أجل محاسبة مصور الفتيات الذي قام بتصويرهن أثناء مزاولتهن البيع في العربة الخاصة بهن في مدينة الرياض، على طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول .

إحالة القضية للنيابة العامة
وقالت المصادر: القضية وصلت للجهات الأمنية، للبحث عن الشخص الذي قام بتصوير المقطع وإلقاء القبض عليه بعد تصويره ونشره للمقطع، وإحالة القضية للنيابة العامة ومنها للمحكمة الجزائية للتعامل معها قضائياً.
ونفت المصادر صحة ما تم تداوله بأن الفتيات وصاحب العربة تنازلوا عن دعواهم ضد المصور مؤكدين أن القضية في طريقها للقضاء.

الفتاتان تتعرضا لحالة نفسية
وأضافت: الفتاتان وهما خريجتا المرحلة الثانوية تعرضتا لحالة نفسية بعد انتشار المقطع، كما أن صاحب العربة منح الفتاتين إجازة لحين هدوء الأوضاع.
وأكدت ذات المصادر أن المصور الذي لم تتضح هويته بعد لم يكن هدفه من التصوير سلامة وصحة المنتجات التي تُباع، وركزت الصور على كشف شعر الفتاتين وهو ما ينم عن أشياء أخرى.
يُذكر أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ينص في مادته الثالثة على معاقبة كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية، ومنها المساس بالحياة الخاصة، عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزوّدة بالكاميرا، أو ما في حكمها، والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، وذلك بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

روابط ذات صلة

العثور على كويتي مقتولاً داخل منزله في مصر

العثور على كويتي مقتولاً داخل منزله في مصر
“خبز حرية”.. الآلاف يتظاهرون في تركيا احتجاجا على غلاء المعيشة”

“خبز حرية”.. الآلاف يتظاهرون في تركيا احتجاجا على غلاء المعيشة”
رحيل الأمير طلال بن عبدالعزيز .. أول وزير للمواصلات بالمملكة.. وصاحب المبادرات الاجتماعية والفعاليات الإنسانية حول العالم

رحيل الأمير طلال بن عبدالعزيز .. أول وزير للمواصلات بالمملكة.. وصاحب المبادرات الاجتماعية والفعاليات الإنسانية حول العالم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*