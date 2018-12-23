تطورات جديدة ومفاجأة بشأن فتيات” فود ترك” وصاحب العربة .. والقضية اتجهت نحو مسار آخر!

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كشفت مصادر أن التحقيقات في قضية مصور “فتيات فود ترك”، اتجهت نحو المسار الرسمي، وفي طريقها للقضاء من أجل محاسبة مصور الفتيات الذي قام بتصويرهن أثناء مزاولتهن البيع في العربة الخاصة بهن في مدينة الرياض، على طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول .

إحالة القضية للنيابة العامة

وقالت المصادر: القضية وصلت للجهات الأمنية، للبحث عن الشخص الذي قام بتصوير المقطع وإلقاء القبض عليه بعد تصويره ونشره للمقطع، وإحالة القضية للنيابة العامة ومنها للمحكمة الجزائية للتعامل معها قضائياً.

ونفت المصادر صحة ما تم تداوله بأن الفتيات وصاحب العربة تنازلوا عن دعواهم ضد المصور مؤكدين أن القضية في طريقها للقضاء.

الفتاتان تتعرضا لحالة نفسية

وأضافت: الفتاتان وهما خريجتا المرحلة الثانوية تعرضتا لحالة نفسية بعد انتشار المقطع، كما أن صاحب العربة منح الفتاتين إجازة لحين هدوء الأوضاع.

وأكدت ذات المصادر أن المصور الذي لم تتضح هويته بعد لم يكن هدفه من التصوير سلامة وصحة المنتجات التي تُباع، وركزت الصور على كشف شعر الفتاتين وهو ما ينم عن أشياء أخرى.

يُذكر أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ينص في مادته الثالثة على معاقبة كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية، ومنها المساس بالحياة الخاصة، عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزوّدة بالكاميرا، أو ما في حكمها، والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، وذلك بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.