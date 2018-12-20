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الدماك يزف نجله عبدالرحمن للقفص الذهبي

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الدماك يزف نجله عبدالرحمن للقفص الذهبي

الدماك يزف نجله عبدالرحمن للقفص الذهبي
http://almnatiq.net/?p=671604
المناطق_جدة

احتفل الزميل الإعلامي خالد الدماك بزفاف ابنه الشاب عبدالرحمن على ابنة المرحوم محمد عثمان انصاري ، وذلك في قاعة رهام للاحتفالات بمدينة جدة.
وحضر حفل الزواج كل من القنصل الكويتي وائل العنزي، والقنصل التونسي سامي السعدي، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالله آل طاوي، وعدد من رجال الأعمال والإعلاميين والرياضيين، والأقارب والأصدقاء.

وشارك المدعوين العريس فرحته بالرقص على الأنغام الفلكلورية للفرقة الشعبية ، كما باركوا للعريس ووالده، داعين الله ان يديم عليهما السعادة والتوفيق في حياتهم الزوجية، وان يرزقهما الذرية الصالحة.

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