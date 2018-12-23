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الكويت تدعو رعاياها إلى مغادرة السودان

الكويت تدعو رعاياها إلى مغادرة السودان
http://almnatiq.net/?p=671610
المناطق_وكالات

دعت سفارة دولة الكويت لدى السودان، السبت، رعاياها إلى مغادرة البلاد، التي تشهد تظاهرات احتجاجا على غلاء المعيشة.

مغادرة السودان

وأوضحت السفارة في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أنها تدعو المواطنين لمغادرة السودان “حفاظا على سلامتهم، مهيبة في الوقت نفسه بالكويتيين إلى عدم السفر إلى السودان في الوقت الراهن”.

مناطق المظاهرات

وأضاف البيان: “على المواطنين الكويتيين المتواجدين في السودان حاليا التقيد بتعليمات الجهات الأمنية، وعدم الاقتراب من مواقع التجمهر والتجمعات ومناطق المظاهرات”.

وناشدت السفارة الكويتية رعاياها باتخاذ الحيطة والحذر في كافة مدن السودان التي أعلن فيها حالة الطوارئ، والامتثال لتعليمات الأمن والسلطات المعنية.

واندلعت مظاهرات غاضبة في عدة مدن سودانية إلى جانب العاصمة الخرطوم، احتجاجا على غلاء المعيشة. واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

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