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اليمن .. محافظ الحديدة يطالب رئيس فريق المراقبين الأمميين بالضغط على الانقلابيين للانصياع للسلام

اليمن .. محافظ الحديدة يطالب رئيس فريق المراقبين الأمميين بالضغط على الانقلابيين للانصياع للسلام
http://almnatiq.net/?p=671613
المناطق_متابعات

طالب محافظ الحديدة اليمنية، الحسن طاهر المجتمع الدولي بممارسة مزيد الضغط على الانقلابين والانصياع للسلام والكف عن الممارسات غير الأخلاقية تجاه السكان على مستوى المحافظات اليمنية وفي مقدمتها مدينة الحديدة.
جاء ذلك خلال استقباله في عدن رئيس فريق رصد ودعم تنفيذ اتفاق ستوكهولم بخصوص الحديدة باتريك كيمرت والوفد المرافق له.
وأكد المحافظ حرص الحكومة الشرعية على تحقيق السلام الدائم والعادل لكل اليمنيين رغم تعنت الانقلابين المدعومين من إيران في الانصياع للحوار ومبادرات الأمم المتحدة القاضية بوقف الحرب، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
من جهته أعرب كيمرت عن تقديره لتجاوب الحكومة الشرعية لمشاورات السويد التي تهدف للوصول إلى تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

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