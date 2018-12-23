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أصغر مشارك في الجنادرية يكثرون خطّابه بتزكية أمير الرياض

أصغر مشارك في الجنادرية يكثرون خطّابه بتزكية أمير الرياض
http://almnatiq.net/?p=671616
أبهر أصغر بائع في مهرجان التراث والثقافة 33 “الجنادرية ” الزوار بجناح محافظة الخرج وهو يزاول مهنة البيع ويمزجها بالقصائد الشعرية النبطية من قريحته إذ جذب الطفل مسعود بن فهد النتيفات الزوار أثناء بيع الأكلات الشعبية من سمن و إقط وتمريات .

الجدير بالذكر ألقى الطفل النتيفات قصيدة شعرية أمام سمو أمير منطقة الرياض أثناء افتتاح جناح محافظة الخرج قال في مطلعها راية الإسلام بالعز منصورة .. دولة التوحيد بضلال قائدها مما نالت على إعجاب سموه مهنئه بهذا الإبداع ذاكرا له أن سيكثر خطّابه في المهرجان لما يمتلكه من موهبة رائعة .

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