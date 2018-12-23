“الجمعان” يكشف عن حالة مطرية جديدة تضرب عدة مناطق .. ويحدد موعد بدايتها وانتهائها!

المناطق_الرياض

توقع محلل المناخ تركي الجمعان أن تتأثر المنطقة بحالة عدم استقرار مطرية خلال الأيام القادمة.

وقال الجمعان إن المنطقة تأثرت طيلة الأسبوعين الماضيين بفترة استقرار جوي، تراجعت فيها المنخفضات الجوية عن تأثيرها على المنطقة؛ ما عمل على انقطاع الأمطار.

وتابع: بعد ذلك الاستقرار شبه الطويل من المتوقع أن تتأثر المنطقة بحالة عدم استقرار مطرية، تؤثر في أجزائها، وبالأخص المنطقة الغربية، وتشمل منطقة مكة المكرمة وسواحلها والمدينة المنورة.

وأضاف: تشمل كذلك مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية. ومن المتوقع أن تبدأ تأثيراتها خلال الأربعاء والخميس المقبلين حتى السبت المقبل.