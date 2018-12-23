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محاكمة واعظ كنيسة أمريكي اعتدى جنسياً على عدد من الأطفال وضبط 2000 صورة ومقاطع إباحية في هاتفه!

محاكمة واعظ كنيسة أمريكي اعتدى جنسياً على عدد من الأطفال وضبط 2000 صورة ومقاطع إباحية في هاتفه!

أبرز المواد

محاكمة واعظ كنيسة أمريكي اعتدى جنسياً على عدد من الأطفال وضبط 2000 صورة ومقاطع إباحية في هاتفه!

محاكمة واعظ كنيسة أمريكي اعتدى جنسياً على عدد من الأطفال وضبط 2000 صورة ومقاطع إباحية في هاتفه!
http://almnatiq.net/?p=671635
المناطق_متابعات

شهدت محكمة مدينة ” بويز ” الأمريكية مناقشة قضية هي الأولى من نوعها تمكنت فيها الشرطة الأمريكية من ضبط أكثر من 2000 صورة ومقطع فيديو إباحي للأطفال على الهاتف الخلوي الخاص بالكاهن الكاثوليكي “توماس فوشير” صاحب الـ73 عاماً، حيث قامت الشرطة بفحص هاتفه وحاسوبه الخاص وتفاجئوا بهذا الكم الهائل من الصور ومقاطع الفيديو.

اعترافات الكاهن

وبحسب ما أوردته صحيفة ” ديلي ميل “، أن الكاهن ” فوشير ” قد اعترف بارتكابه ” خمسة ” جرائم جنائية من بينها حيازة مقاطع إباحية وتوزيعها وجريمة أخرى لحيازة المخدرات كما أنه صرح لأحد الأشخاص بأنه يرغب في ممارسة الجنس مع الأولاد حتى ولو كانوا من أفراد عائلته، مما دفع هيئة المحكمة إلى الحكم على هذا الكاهن بالسجن لمدة 25 سنة لما ارتكبه من جرائم تضر المجتمع.

اعترض على حكم القاضي

وكان ” فوشير ” قد اعترض على حكم القاضي مبرراً أنه بذلك لن يستطيع مساعدة الآخرين وإلقاء المحاضرات ووعظ الناس في الكنيسة، مشيراً أنه لن يستفيد أحد من سجنه بل سيكون هناك ضرر لعدم وجوده داخل الكنيسة، كما أنه اعترض عن ذكر أسماء الأشخاص الذين قام معهم بهذه الأفعال مبرراً أنه مريض ولا يتذكر.

بلاغ ضد ” فوشير “

يذكر أن رجلين قد تقدما ببلاغ ضد ” فوشير ” اتهموه فيه بإيذائهم جنسياً، كما قد ثبت أنه كان يخطط لقتل طفل أغراه جنسياً بحد قوله، وقد ثبت أيضاً في صورة تم عرضها أمام هيئة المحكمة أن هذا الكاهن الكبير قام بالتبول على الصليب.

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