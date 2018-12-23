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«بيل» يتوج بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

«بيل» يتوج بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية
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توج النجم الويلزي غاريث بيل لاعب ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم 2018 للأندية لكرة القدم التي استضافتها الإمارات واختتمت اليوم في أبوظبي.

واختتمت منافسات البطولة باعتلاء ريال مدريد منصة التتويج باللقب إثر فوزه في المباراة النهائية أمس السبت على العين الإماراتي 4-1، وأحراز ريفر بليت الأرجنتيني المركز الثالث بفوزه على كاشيما أنتلرز الياباني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتوج البرازيلي كايو لاعب العين بالكرة الفضية كثاني أفضل لاعب في البطولة، بينما كانت الكرة البرونزية من نصيب الكولومبي رافاييل سانتوس بوري لاعب ريفر بليت.

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