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توضيح هام من “الجوازات” حول وثائق السفر المعتمدة للسعوديين!

توضيح هام من “الجوازات” حول وثائق السفر المعتمدة للسعوديين!
http://almnatiq.net/?p=671642
المناطق_الرياض

شددت المديرية العامة للجوازات على أن سجل الأسرة وسيلة إثبات للتابعين داخل المملكة، ولا تخول صاحبها للسفر خارج المملكة.
وقالت الجوازات من خلال تغريدة في حسابها على موقع تويتر أن بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر هما وثائق السفر المعتمدة.
وأشارت إلى أن الهوية الوطنية تخول حاملها إلى السفر لدول مجلس التعاون الخليجي، إصدار تصاريح السفر اللازمة ومشددة في الوقت ذاته على عدم حملها خارج دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفتت الجوازات إلى أن جواز السفر يخول حامله إلى السفر للدول المسموح إليها، إصدار تصاريح السفر، منوهة إلى أن جواز السفر يعد الوثيقة الرسمية خلال السفر.

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