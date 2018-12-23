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موجة باردة تؤثر على شمال وشرق ووسط المملكة

موجة باردة تؤثر على شمال وشرق ووسط المملكة
http://almnatiq.net/?p=671645
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الموجة الباردة على مناطق شمال وشرق ووسط المملكة ومنطقة المدينة المنورة وأن تصل درجة الحرارة الصغرى ما بين الصفر إلى ثلاثة درجات مئوية على تبوك وحائل وطريف والقريات ويتوقع تكون الضباب والصقيع عليها خلال الصباح الباكر.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الداخلية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة وعلى الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، ويتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير وجازان خلال المساء.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي وجنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-38كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والشمالي بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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