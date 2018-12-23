بالفيديو.. اللحظات الأولى لمداهمة أمواج التسونامي الشواطئ الإندونيسية

بالفيديو.. اللحظات الأولى لمداهمة أمواج التسونامي الشواطئ الإندونيسية

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بالفيديو.. اللحظات الأولى لمداهمة أمواج التسونامي الشواطئ الإندونيسية

بالفيديو.. اللحظات الأولى لمداهمة أمواج التسونامي الشواطئ الإندونيسية
http://almnatiq.net/?p=671661
المناطق_وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للحظات الأولى لمداهمة أمواج التسونامي شواطئ إندونيسيا.
وكانت وكالة التخفيف من الكوارث في إندونيسيا قالت إن ما لا يقل عن 43 شخصا لاقوا حتفهم عندما ضربت أمواج مد عاتية (تسونامي) شواطئ حول مضيق سوندا في البلاد اليوم الأحد.
فقدان عدد من الأشخاص
وقال سوتوبو برو نوغروهو، المتحدث باسم وكالة الكوارث الوطنية في إندونيسيا، عبر “تويتر”، إن “موجات تسونامي ضربت مناطق بانديغلانغ، وجنوب لامبونغ، وسيرانغ أسفرت عن مقتل ما لايقل عن 43 شخصًا وإصابة المئات، إضافة إلى فقدان عدد من الأشخاص”.
ورجح “نوغروهو” أن يكون السبب وراء موجات تسونامي هو “حدوث انزلاقات تحت سطح الأرض بعد ثوران بركان كراكاتوا”.

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