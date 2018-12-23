مصادر: حضور محارم قائدات المدارس شرط في هذه الحالة!

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أكدت مصادر تعليمية أن زيارات مدير التعليم لمدارس البنات، التي لا تتم في الغالب خلال الدوام الرسمي، تشترط وجود المحارم لقائدة المدرسة سواء الزوج أو الابن أو الشقيق، مشيرة إلى أنها تتم في وقت لا يوجد فيه أي كادر نسائي بالمدارس.

زوج قائدة المدرسة

وبحسب “عكاظ” أوضحت المصادر في تعليقها على ما أثير عن زيارة مدير التعليم طلال اللهيبي، الأسبوع الماضي لمتوسطة الـ 35، أنه في حال اضطر الأمر للتعرف على بعض الشروحات خلال الزيارة، فإنه يتم التنسيق المسبق مع زوج قائدة المدرسة أو أحد محارمها للتواجد، وإعطاء الوفد الزائر كامل المعلومات، وفي حال تعذر وجود الأزواج فإن حراس المدارس لديهم الإلمام الكامل بإتمام المهمة، التي تتضمن الإطلاع على المعارض المقامة وبروشورات الإرشادات للفعاليات وجميع الخطط الدراسية.

سير الاختبارات

الجدير بالذكر أن اللهيبي زار المدرسة للتعرف على سير الاختبارات، مما أثار الكثير من اللغط، في وقت سارعت إدارة المدرسة بتوضيح أنه لم يدخل المدرسة ولم يلتق قائدة المدرسة وفق ما أشيع، بل كان التواصل عبر “الإنتركوم” في غرفة الحارس.

وقالت المدرسة في حسابها في “تويتر” ما نصه: “للتوضيح كانت زيارة مدير تعليم الطائف طلال اللهيبي للمتوسطة الخامسة والثلاثين من خلال التحدث مع قائدة المدرسة عبر الإنتركوم من غرفة الحارس”.