تفاصيل العثور على جثة طفلة “وادي ثما”!

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تمكنت فرق الدفاع المدني في ينبع أمس السبت من العثور على جثة طفلة في وادي ثما بمركز تلعة نزا بينبع بعد أن فقدت في سيل الجمعة 22 ربيع الأول الماضي قبل نحو 23 يومًا.

وبحسب المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد الجهني، يرجح أن الجثة تعود للطفلة المفقودة، مشيرًا إلى أنه تم الاشتباه بوجودها في أحد المستنقعات التي جفت المياه منها قريبا وتبعد عن نقطة انقلاب مركبة ذويها 17 كيلومترا تقريبا، وجارٍ التحقق من هويتها بتواجد الجهات المعنية.