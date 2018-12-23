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تفاصيل العثور على جثة طفلة “وادي ثما”!

تفاصيل العثور على جثة طفلة “وادي ثما”!

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تفاصيل العثور على جثة طفلة “وادي ثما”!

تفاصيل العثور على جثة طفلة “وادي ثما”!
http://almnatiq.net/?p=671664
المناطق_ينبع

تمكنت فرق الدفاع المدني في ينبع أمس السبت من العثور على جثة طفلة في وادي ثما بمركز تلعة نزا بينبع بعد أن فقدت في سيل الجمعة 22 ربيع الأول الماضي قبل نحو 23 يومًا.
وبحسب المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد الجهني، يرجح أن الجثة تعود للطفلة المفقودة، مشيرًا إلى أنه تم الاشتباه بوجودها في أحد المستنقعات التي جفت المياه منها قريبا وتبعد عن نقطة انقلاب مركبة ذويها 17 كيلومترا تقريبا، وجارٍ التحقق من هويتها بتواجد الجهات المعنية.

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