مشروبات شتوية دافئة لتقوية المناعة.. تعرَّف عليها

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خلال أمسيات الشتاء تنخفض حرارة الطقس ومع تزايد فارق البرودة بين الليل والنهار يصبح الجسم أكثر عرضة لفيروسات وبكتريا البرد.

لتحمي جهازك التنفسي من أعراض الإنفلونزا واحتقان الحلق احرص على تناول المشروبات الدافئة التي تحتوي على العناصر التالية:

الزنجبيل. لا يقتصر شاي الزنجبيل على الزنجبيل فقط، من الأفضل إضافة العسل والليمون (الحامض) والقرفة أو ما توفّر منها. لا تنتظر حتى يهاجمك البرد، تناول الزنجبيل كلما أتيحت لك الفرصة. يحمي العسل من التهابات الحلق، والزنجبيل والقرفة من الالتهابات، ويقوّي فيتامين “سي” الذي يوجد في الليمون جهاز المناعة.

الكركم. يمكنك تناول شاي الكركم مع الحليب وجوزة الطيب والزنجبيل لتسهيل استساغة المذاق. أضف ربع ملعقة صغير من الكركم إلى كوب ماء، وكوب حليب، وقليل من جوزة الطيب ومسحوق الزنجبيل. سخن الشاي حتى الغليان، واتركه حتى يبرد قليلاً وتناوله.

الشاي والليمون. الشاي الأخضر والليمون والنعناع من المشروبات الدافئة الصديقة للمناعة في موسم الشتاء.