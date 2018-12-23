أمير القصيم : رعاية خادم الحرمين للجنادرية يرسم حرص القيادة على تعزيز ثقافة مناطق المملكة

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة القصيم , أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33 , يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة ـ أيدها الله ـ بعمق تاريخ هذه البلاد وتعزيزه وغرسه في الأجيال .

وأشار سمو الأمير فيصل بن مشعل إلى أن منطقة القصيم هي جزء من هذه البلاد المباركة وتعكس من خلال مشاركتها ما تتمتع به من أرث وحضارة وتنمية وحداثة بدء من العصور الحجرية وصولاً إلى ما سطره مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ طيب الله ثراه ـ وحتى يومنا هذا والتي شهدت أحداثاً ساهمت بالعديد من قصص الملاحم والبطولات والتنمية والعطاء التي جعلت من هذا الوطن كياناً موحداً مزدهراً .

رافعاً سموه خالص الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ على ما يقدمونه من دعم للمهرجان الوطني للتراث والثقافة عاماً بعد عام , معبراً سموه عن الشكر الجزيل لسمو رئيس الحرس الوطني الامير خالد بن عبدالعزيز بن عياف ومعالي نائبه وجميع الجهات واللجان المنظمة ورجال الحرس الوطني على جهودهم الكبيرة المقدمة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33 .

وبين سمو أمير منطقة القصيم على أن مهرجان الجنادرية هو نموذج وطني يعكس ثقافة مناطق المملكة لضيوف هذا الوطن وزواره من الداخل والخارج , مشيراً إلى أنها مناسبة وطنية تجمع الأشقاء من كافة المناطق لتقدم لزائريها ما يمتلكه الوطن من تاريخ وعراقة وفنون , مشيراً إلى أن إمارة منطقة القصيم تسعى إلى تحقيق التجدد والتنوع عاماً بعد عام من خلال مشاركتها بمعرض مكتب تحقيق الرؤية والذي يستعرض ما قامت به إمارة المنطقة تجاه هذه الرؤية الطموحة لخير هذه البلاد , ومعرض الواقع المعزز والذي يواكب طموحات المملكة التقنية بالإَضافة للعديد من المشاركات المتنوعة والتي قدمها أبناء المنطقة بتكاتفهم من خلال الأعمال العلمية والحرفية والإجتماعية والفنية والتاريخية , داعياً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لتحقيق النجاح وأن يحفظ هذه البلاد من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والسلامة والأفراح الدائمة انه سميع مجيب.